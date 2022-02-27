Австралия поставит Украине летальное оружие

”Мы уже предоставляем значительную помощь в виде нелетального оружия, но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летальных вооружений через наших партнеров по НАТО, в частности США и Великобританию”, — сказал глава правительства. Он пояснил, что будет использовать эти каналы, потому что это ”самый эффективный способ”.