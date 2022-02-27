Трамп прокомментировал войну в Украине: только при нем Россия никуда не вторглась в XXI веке

Трамп назвал военную операцию России на Украине ”ужасной катастрофой” и заверил, что этого бы не случилось, если бы не ”фальсификация” президентских выборов в США в 2020 году, в ходе которых победил его оппонент Джо Байден.

”При [Джордже] Буше Россия вторглась в Грузию. При [Бараке] Обаме Россия захватила Крым. При Байдене Россия вторглась в Украину, — отметил Трамп. — Я остаюсь единственным президентом XXI века, на страже которого Россия не вторглась в другую страну”.

Бывший американский президент также раскритиковал решение Вашингтона наложить санкции на Москву из-за военной операции на Украине. ”Проблема не в том, что [президент России Владимир] Путин умен, что, конечно, так и есть, а в том, что наши лидеры глупы — они до сих пор спускают ему с рук это издевательство”, — считает Трамп.

Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского смелым человеком, который ”держится”, и указал, что направил Киеву системы Javelin и другую военную технику на ”миллионы долларов”. ”Администрация Обамы дала им одеяла”, — отметил Трамп.

Трамп 23 февраля назвал назвал решение Путина признать независимость ДНР и ЛНР ”гениальным”. ”Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: ”Это гениально”. Путин объявляет большую часть Украины <…> независимой. О, это замечательно”, — рассказал бывший американский президент. Трамп добавил, что российский президент ”собирается войти и стать миротворцем”, однако заверил, что такого бы не случилось, будь он президентом США ”Он использовал слово ”независимой”. ”И мы пойдем туда, и мы пойдем туда и мы поможем сохранить мир”. Надо сказать, что это довольно умно”, — оценил Трамп.

Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля, на следующий день обе палаты парламента — Госдума и Совет Федерации одобрили его решение. Российский президент уточнил, что Россия признала республики Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей Украины. В ночь на 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине.