Афины сообщили о гибели 10 греков под Мариуполем из-за авиаударов РФ
Военное вторжение России в Украину привело к гибели мирных жителей третьих стран. "Десять невинных гражданских лиц — этнических греков — сегодня были убиты в результате ударов российской авиации вблизи Мариуполя", — написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем микроблоге Twitter в субботу, 26 февраля.
"Немедленно прекратите бомбардировки!" — добавил он. По сведениям агентства Reuters, инцидент произошел в районе сел Бугас и Сартана в Донецкой области.
Глава греческого правительства выразил соболезнования близким погибших. Мицотакис назвал трагедию "недопустимым актом нападения России" на мирных жителей. Консульство Греции в Мариуполе остается открытым для оказания помощи, отметил он. Также МИД Греции высказал резкий протест послу России в Афинах и вызвал его 28 февраля в министерство, передает DW.