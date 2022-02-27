Афины сообщили о гибели 10 греков под Мариуполем из-за авиаударов РФ

"Немедленно прекратите бомбардировки!" — добавил он. По сведениям агентства Reuters , инцидент произошел в районе сел Бугас и Сартана в Донецкой области.

Глава греческого правительства выразил соболезнования близким погибших. Мицотакис назвал трагедию "недопустимым актом нападения России" на мирных жителей. Консульство Греции в Мариуполе остается открытым для оказания помощи, отметил он. Также МИД Греции высказал резкий протест послу России в Афинах и вызвал его 28 февраля в министерство, передает DW.