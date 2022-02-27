За рубежом
27.02.2022, 05:11

"В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим". Опубликованы разговоры Кадырова, уличающие Россию в страшной лжи

 
Фото: Scanpix
В распоряжении Би-би-си оказались голосовые сообщения, которыми накануне российского вторжения на Украину обменивались человек с голосом главы Чечни Рамзана Кадырова и человек с голосом зама чеченской Росгвардии Даниила Мартынова.

Они обсуждают, как бойцы будут заходить в здания на Украине и какой была реакция командиров, когда они узнали настоящую цель операции.

Из сообщений следует, что в Чечне заранее знали и готовили военных к нападению на Украину. Записи журналистам передал бывший сотрудник российских силовых ведомств, который выступает против войны.

Одна из цитат в этих сообщениях такая: ”Сто процентов все те действия, которые мы будем делать там, они утверждены и поддержаны руководством. Я сегодня подробно докладывал, как наши подразделения будут действовать при отражении атаки, если мы попадем в засаду. Отдельным блоком докладывал по самой работе в городе. Мы сами расставили, где мы будем заходить, в какие здания, что брать под контроль”.

Полностью материал можно прочитать ЗДЕСЬ.

RusDelfi
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