"В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим". Опубликованы разговоры Кадырова, уличающие Россию в страшной лжи

Они обсуждают, как бойцы будут заходить в здания на Украине и какой была реакция командиров, когда они узнали настоящую цель операции.

Одна из цитат в этих сообщениях такая: ”Сто процентов все те действия, которые мы будем делать там, они утверждены и поддержаны руководством. Я сегодня подробно докладывал, как наши подразделения будут действовать при отражении атаки, если мы попадем в засаду. Отдельным блоком докладывал по самой работе в городе. Мы сами расставили, где мы будем заходить, в какие здания, что брать под контроль”.