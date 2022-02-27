У России появился первый погибший на войне. Но не с точки зрения Министерства обороны!

В России, спустя двое суток после начала войны с Украиной, появился первый погибший — дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

”С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира.

Скорблю вместе со всеми родными и близкими героя. Понимаю, что никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери… Но хочу, чтобы вы знали: мы все в долгу у таких несгибаемых парней, как Нурмагомед. Все дагестанцы, все россияне с вами!” — отметил Меликов.

Отметим, что официально, то есть по информации Министерства обороны РФ, погибших ни в ходе "спецоперации", ни в ходе "учений" у России - нет. Скорее всего, или Министерство обороны официально откроет счет смертям, которых уже более 3000 в рядах российской армии, или попросит региональный дагестанский сайт удалить информацию о погибшем солдате.

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