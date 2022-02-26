Илон Маск заявил в Twitter, что сервис Starlink стал доступен на территории Украины

Маск сделал такое заявление в ответ на твит Михайло Фёдорова о том, что пока компании Маска пытаются покорить Марс, войска РФ пытаются покорить Украину.



Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на январь 2022 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира.

Спутники Starlink оснащены электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла, с использованием криптона. Рабочая орбита спутников — 550 км.