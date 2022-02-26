За рубежом
26.02.2022, 20:49

Рейс Амстердам − Петербург развернули в воздухе над Эстонией

 
ФОТО: Cкриншот Flightradar

Рейс Амстердам — Петербург авиакомпании KLM развернули в воздухе ”в связи со сложившейся ситуацией” на границе с российским воздушным пространством, рассказал Znak.com пассажир самолета. Информацию подтвердил сервис FlightRadar24.

”Во время вылета капитан корабля сообщал, что судно на всякий случай заправлено по полной. Все спокойные, нет ссор и драк, хотя все пьют на нервах: никто не знает, как дальше быть. По идее мы проблема авиакомпании и нашего МИД. Виз у нас нет, так что это будет интересно”, — рассказал собеседник Znak.com.

Напомним, что ряд стран закрыли небо для российских самолетов в знак протеста против военной операции на Украине. Что будет с пассажирами рейса — неизвестно.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, находившийся в командировке на Кубе и в Никарагуа, сообщил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета, в котором он летел домой.

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