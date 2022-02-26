26.02.2022, 20:49
Рейс Амстердам − Петербург развернули в воздухе над Эстонией
”Во время вылета капитан корабля сообщал, что судно на всякий случай заправлено по полной. Все спокойные, нет ссор и драк, хотя все пьют на нервах: никто не знает, как дальше быть. По идее мы проблема авиакомпании и нашего МИД. Виз у нас нет, так что это будет интересно”, — рассказал собеседник Znak.com.
Напомним, что ряд стран закрыли небо для российских самолетов в знак протеста против военной операции на Украине. Что будет с пассажирами рейса — неизвестно.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, находившийся в командировке на Кубе и в Никарагуа, сообщил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета, в котором он летел домой.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.