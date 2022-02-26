Рейс Амстердам − Петербург развернули в воздухе над Эстонией

”Во время вылета капитан корабля сообщал, что судно на всякий случай заправлено по полной. Все спокойные, нет ссор и драк, хотя все пьют на нервах: никто не знает, как дальше быть. По идее мы проблема авиакомпании и нашего МИД. Виз у нас нет, так что это будет интересно”, — рассказал собеседник Znak.com.