Ангелу Меркель обокрали в магазине

Полиция подтвердила лишь, что получила заявление о краже от "женщины 67 лет", не назвав имени пострадавшей. В кошельке находились удостоверение личности, дебетовая карта, водительские права и наличные деньги. Офис Меркель отказался предоставить какие бы то ни было комментарии.

Во время покупок экс-канцлера сопровождал как минимум один телохранитель из Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), пишет dpa. Полиция расследует преступление. По данным газеты Bild, кошелек Меркель находился в сумке, которая висела на продуктовой тележке.

Меркель известна тем, что даже находясь на посту главы правительства ФРГ всегда ходила за покупками сама. После выборов в 2021 году Меркель решила уйти из большой политики, 16 лет она была канцлером ФРГ.