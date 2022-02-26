Олимпийский комитет Эстонии: выплачиваем двойную зарплату отправившимся на родину украинцам и можем помочь Сергею Бубке

В больших компаниях работает много людей из Украины. Сыырумаа сказал, что те, кто вернулся на родину, получили двойную зарплату. Также он сообщил президенту Олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, что готов помочь лучшим украинским спортсменам выбраться из зоны боевых действий и деньгами, и документами.

Говоря о военном конфликте в Украине, Сыырумаа отметил, что хотя ЭОК всегда старался разделять спорт и политику, сейчас все обстоит иначе: политика закончилась, началась война.

"Это совсем другое дело. Мое четкое мнение — никаких спортивных соревнований в России и Беларуси быть не должно, — сказал Сыырумаа. — ЭОК — это консультативный орган, мы не можем запрещать или приказывать, но мы советуем нашим спортсменам не участвовать в соревнованиях в странах-агрессорах".

Однако, если эстонские спортсмены встретятся с российскими спортсменами на нейтральной территории, Сыырумаа предлагает относиться к этому спокойно.

Должны ли российские спортсмены принимать участие в Кубке мира в Отепя? "Я оставлю это на усмотрение страны. Если скажут "нет", значит, нет", — ответил Сыырумаа.

Он не видит никакой проблемы в том, что кто-то может захотеть выразить поддержку Украине на спортивных соревнованиях. "Это воля каждого человека, пусть делают то, что хотят, и используют спорт, чтобы творить мир", — сказал глава ЭОК.