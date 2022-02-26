Биатлонист из Эстонии стал чемпионом мира среди молодежи

Победу в спринтерской гонке на 7.5 км, одержал представитель Эстонии 16-летний Якоб Кулбин, отстрелявший чисто. Якоб завершил гонку за 20 минут и 11 секунд.

Серебряную медаль завоевал Якуб Боргула из Словакии, допустивший один промах. Тройку призёров замкнул немец Альберт Энгельманн также с одним промахом.

1. Якоб Кулбин (Эстония) – 20.11,1 (0 промахов)

2. Якуб Боргула (Словакия) – отставание +7,4 секунды (1)

3. Альберт Энгельманн (Германия) +8,4 (1)

4. Конрад Бадач (Польша) +12,2 (1)

5. Артту Хейккинен (Финляндия) +27,9 (1)

6. Матис Профит (Швейцария) +36,2 (0).

Среди девушек на дистанции 6 км лучшей стала представительница норвегии Марен Киркейде, второй стала Лена Репинц из Словении, третье место у Ивы Морик из Германии.