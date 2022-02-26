26.02.2022, 21:35
В России могут вернуть смертную казнь. Медведев считает это хорошим ответом на санкции
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал исключение России из Совет Европы и ПАСЕ.
"Тут санкции ввели против всех членов Совета безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь? Но для истории хочу заметить следующее", — начал он во Вконтакте.
По его мнению, Россия должна ответить.
"К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", — считает он.