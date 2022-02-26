Медведев грозит эстонцам лишением недвижимости в России
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Россия может арестовать средства и национализировать имущество "тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях — США и государств ЕС".
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что РФ симметрично ответит на арест денег российских граждан и компаний за рубежом — арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России.
"Ещё пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается", — написал он в "ВКонтакте".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. Также ввели личные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова.
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