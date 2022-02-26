Delfi направит 100 000 евро в помощь Украине

Медиа-холдинг Delfi , вещающий во всех трех странах Балтии , солидарен с народом Украины, подвергающимся нападкам со стороны России, и выражает ему свою поддержку.

"По предложению Delfi я отправляю 100 000 евро в поддержку жертв войны в Украине и беженцев, а также военных корреспондентов. Деньги будут переведены литовской группой Delfi и Красным Крестом. Эстонский Delfi публиковал анонс митинга в митинга в поддержку Украины, организованного общественными организациями Эстонии, который состоится сегодня на площади Вабадузе в 15 часов. Надеюсь, там будет много людей!" — написал Луйк на своей странице в Фейсбуке.