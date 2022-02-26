За рубежом
26.02.2022, 12:59

Delfi направит 100 000 евро в помощь Украине

 
Foto: MARI LUUD

Delfi пожертвует 100 тысяч евро на поддержку украинского народа и коллег-журналистов.

Медиа-холдинг Delfi, вещающий во всех трех странах Балтии, солидарен с народом Украины, подвергающимся нападкам со стороны России, и выражает ему свою поддержку.

Главный акционер медиа-холдинга Ханс Х. Луйк решил пожертвовать100 000 евро организациям, занимающимся сбором средств, и журналистам, работающим в Украине на передовой.

"По предложению Delfi я отправляю 100 000 евро в поддержку жертв войны в Украине и беженцев, а также военных корреспондентов. Деньги будут переведены литовской группой Delfi и Красным Крестом. Эстонский Delfi публиковал анонс митинга в митинга в поддержку Украины, организованного общественными организациями Эстонии, который состоится сегодня на площади Вабадузе в 15 часов. Надеюсь, там будет много людей!" — написал Луйк на своей странице в Фейсбуке.

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