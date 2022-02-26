За рубежом
26.02.2022, 07:30

ЕС запретил продажу в Россию самолетов и запасных частей к ним

 
Фото: Scanpix

Европейский союз наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию.

Союз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

”Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде”, — говорится в сообщении Брюсселя.

RusDelfi
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