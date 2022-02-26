ООН: за двое суток Украину покинули более 50 тысяч человек
Более 50 тысяч человек покинули Украину менее чем за двое суток с начала российской военной операции. Об этом сообщил в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, пишет "Дождь".
По его словам, большинство украинских беженцев выехали в Польшу и Молдову, многие продолжают двигаться к границам этих стран. Гранди поблагодарил государства, которые открыли свои границы для беженцев.
24 февраля Россия начала военную операцию в Украине. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило о "разрушительных гуманитарных последствиях" этого шага для мирного населения, а также призвало соседние с Украиной страны держать границы открытыми.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС подготовил план по приему беженцев из Украины. О готовности принять украинцев также сообщили США.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.