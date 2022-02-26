ООН: за двое суток Украину покинули более 50 тысяч человек

По его словам, большинство украинских беженцев выехали в Польшу и Молдову, многие продолжают двигаться к границам этих стран. Гранди поблагодарил государства, которые открыли свои границы для беженцев.

24 февраля Россия начала военную операцию в Украине. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило о "разрушительных гуманитарных последствиях" этого шага для мирного населения, а также призвало соседние с Украиной страны держать границы открытыми.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС подготовил план по приему беженцев из Украины. О готовности принять украинцев также сообщили США.

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