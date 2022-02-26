Канада вводит санкции против Путина и Беларуси - за пособничество во вторжение

"Мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны: его начальника генштаба и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эти люди несут главную ответственность за смерти и разрушения на Украине", — сказал на пресс-конференции канадский премьер Джастин Трюдо.

Он также сказал, что Канада поддерживает предложение отключить Россию от банковской системы SWIFT.

Кроме того, Канада введет новые санкции и против Беларуси — по выражению Трюдо, "за пособничество во вторжении в свободную и суверенную страну".

Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн сказала журналистам, что ее страна тоже введет санкции против Путина и Лаврова.

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