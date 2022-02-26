В Ригу прибыли первые беженцы из Украины

Берзиньш подтвердил эту информацию Латвийскому радио. По его мнению, беженцы будут прибывать и на выходных.

"Эти люди либо были здесь, либо у них здесь есть друзья или знакомые, или другие связи и опыт. Они понимают, что здесь именно то место, где они хотят провести эту неделю", — отметил Берзиньш.

Жителей Латвии, особенно рижан, призывают участвовать в размещении беженцев. Эту работу координирует неправительственная организация "Хочу помочь беженцам". В социальной сети Facebook можно заполнить специальную анкету. Основатель движения "Хочу помочь беженцам" Эгилс Грасманис указал, что анкету уже заполнили 500 человек. Все они готовы бесплатно помочь украинским беженцам.

Высшая банковская школа также готова помочь с размещением беженцев. По словам ректора учреждения Лиги Пейсениеце, в студенческом общежитии есть 85 свободных мест. Университет готов к размещению беженцев уже несколько месяцев.

"У нас есть служебная гостиница, в одном боксе есть ванная, можно разместить несколько членов семьи. Кухня общая для всех — на промежуточном этаже. Но я не думаю, что это преграда. У людей будет возможность укрыться в тепле в это сложное для них время", — указала Пейсиниеце.

Рижская комиссия гражданской защиты разработала алгоритм для размещения беженцев в Риге. Это будет сделано в сотрудничестве с Госпогранохраной.

В первую очередь беженцы должны обратиться за помощью к пограничникам, которые потом передадут информацию самоуправлению.

На сайте Рижской думы есть раздел "Поддержка Украине", где собрана вся актуальная информация на латышском и украинском языках. В свою очередь, Департамент образования, культуры и спорта обобщает информацию о наличии мест в школах, куда могут быть приняты дети беженцев.

Учитывая, что многие украинцы уехали со своими домашними питомцами, Продовольственно-ветеринарная служба упростила условия ввоза животных в Латвию. Местные приюты также готовы принять животных.

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