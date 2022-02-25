Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.

Авторами проекта являлись США и Албания.

Проект обязывал Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ.

России также предлагалось отменить решения о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

В состав Совета входят 15-государств-членов ООН. Постоянные члены СБ — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Только они обладают правом вето в Совбезе.

За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Воздержались при голосовании Китай, Индия и ОАЭ.

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