Зеленский: российские войска планируют ночной штурм

"Сегодня был тяжелый, но смелый день. Мы сражаемся за свое государство абсолютно на всех фронтах: на юге, востоке, севере, во многих городах нашей прекрасной страны. Сражаемся круглосуточно и на дипломатическом фронте.

Легче сказать с кем из мировых лидеров я еще сегодня не говорил... Договорился о новой помощи, новой поддержке... Наша главная цель – закончить эту бойню. Потери врага очень серьезные. Это сотни, сотни убитых солдат, которые перешли нашу границу, которые перешли на нашу землю. К сожалению, и у нас есть потери.

Украинцы героически оказывают сопротивление агрессии. Ее невозможно оправдать, потому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-то. Нет правды которая могла бы объяснить почему обстреливают из реактивной артилерии детские сады и жилую инфраструктуру... Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они тоже неонацисты? Или это солдаты НАТО которы угрожали России?"

"Ночь будет более тяжелой, чем день. Ночью пойдут на штурм. Под ударом – много городов: Чернигов, Сумы, Харьков, Донбасс, юг Украины и особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу"

"Эту ночь мы должны выстоять, судьба Украины решается прямо сейчас. Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой", – добавил президент Украины.

Президент также призвал граждан быть осторожными, помогать друг другу и спускаться в укрытия при признаках опасности.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.