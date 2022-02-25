СМИ: Зеленский предложил представителям Москвы и Киева встретится в Иерусалиме

По их данным, президент Владимир Зеленский во время разговора в пятницу предложил роль посредника премьер-министру Нафтали Беннету. По плану украинского президента, представители Москвы и Киева должны встретиться в Иеруселиме.

Замглавы израильского МИДа Гэри Корен подтвердил РЭКА факт разговора Зеленского и Беннета. Он также сообщил, что в прошлом Израиль передавал сообщения между Украиной и Россией.

В пресс-службе премьер-министра не стали комментировать детали разговора.

После начала военной операции России на Украине Зеленский записал несколько видеообращений, в которых заявил о готовности обсуждать с Россией вопрос нейтрального статуса Украины. В обращении в пятницу он предложил президенту Владимиру Путину ”сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей”, напоминает РБК.

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