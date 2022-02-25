ФОТО | "Левадия" выиграла Суперкубок в серии пенальти. Матч начался с антивоенного лозунга

В основное время матч закончился со счетом 0:0. Победителя пришлось определять с помощью пенальти.

С 11 метров не забили Маркус Поом и Майкел Лиландер. У "Левадии" не попал в ворота Роберт Кирсс. В итоге 4:2 в пользу "Левадии".