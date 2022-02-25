25.02.2022, 21:38
ФОТО | "Левадия" выиграла Суперкубок в серии пенальти. Матч начался с антивоенного лозунга(12)
Сегодня вечером прошла игра за Суперкубок Эстонии. Встречались победитель чемпионата "Флора" и серебряный призер "Левадия". Матч закончился со счетом 4:2 в пользу "Левадии" по пенальти.
В основное время матч закончился со счетом 0:0. Победителя пришлось определять с помощью пенальти.
С 11 метров не забили Маркус Поом и Майкел Лиландер. У "Левадии" не попал в ворота Роберт Кирсс. В итоге 4:2 в пользу "Левадии".
Матч начался с антивоенного лозунга "Stop War". Игроки команд сделали совместную фотографию с плакатом.
Чемпионат Эстонии стартует 1 марта.