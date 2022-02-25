За рубежом
25.02.2022, 20:19

ЕС вводит личные санкции против Путина и Лаврова

 
Митинг против войны
Митинг против войны
Foto: Priit Simson

Под санкции впервые попал сам президент России Владимир Путин.

Британия введет санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщил премьер страны Борис Джонсон. Санкции против Путина и Лаврова также введет Евросоюз, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что "Путин — это не русский народ", пишет BBC.

Представители ЕС сегодня уже подтвердили, что во втором санкционном пакете есть пункт о заморозке активов российского президента и главы МИД.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны НАТО отключить Россию от системы SWIFT.

RusDelfi
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