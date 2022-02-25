ЕС вводит личные санкции против Путина и Лаврова

Британия введет санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщил премьер страны Борис Джонсон. Санкции против Путина и Лаврова также введет Евросоюз, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что "Путин — это не русский народ", пишет BBC.