В Германии священник получил 12 лет за сексуальное насилие над детьми

Земельный суд Кельна в пятницу, 25 февраля, приговорил католического священника к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми. 70-летний священнослужитель также выплатит трем соистицам компенсации за причиненные страдания в размере пяти тысяч, десяти тысяч и 35 тысяч евро. Прокуратура требовала для обвиняемого 13 лет тюрьмы, а защита — восьми лет.

Священник признан виновным по 118 эпизодам в совершении преступлений, связанных с сексуальным надругательством над детьми и подростками. Самой юной жертвой педофила была 9-летняя девочка. Согласно материалам дела, священник, пользуясь доверительными отношениями с детьми и их родителями, принуждал детей к половым сношениям, оральному сексу и другим сексуальным действиям. В целом священник совершил действия сексуального характера в отношении девяти девочек в Гуммерсбахе, Вуппертале и Цюльпихе в период с 1993 по 2018 годы.

В материалах дела отмечается, что Архиепархия Кельна, вопреки неоднократным слухам и обвинениям в адрес священника, постоянно давала ему все новые возможности оставаться с детьми наедине и даже оплачивала его расходы на адвоката. На суде представитель Архиепархии отверг долю ответственности за вмененные священнику преступления, подчеркнув, что она "действовала последовательно".