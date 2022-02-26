Эстонский тренер российской сборной: мои парни извинялись перед чехами и латышами, но они не виноваты в войне!

Ставшие чемпионами мира и серебряными призёрами летних Олимпийских игр Вячеслав Красильников и Олег Стояновский под руководством эстонского специалиста Риво Весика, проводят сборы на Тенерифе.

"Ситуация плохая. Плохая — это еще мягко сказано, — сказал Весик в интервью Delfi по телефону. — Трудно комментировать и подбирать слова. Никто не хочет этой войны. У нас есть друзья и партнеры, с которыми мы тренируемся в Украине. Ситуация очень сложная".

"У всех нас ужасное настроение. Никто не понимает, зачем это делается", — поделися атмосферой в команде тренер. На сборах Весик живет в одном номере со своим помощником, чьи родители, сестра и внуки находятся в Киеве. "Он сейчас вообще не может спать. Мы поддерживаем его, но никто не может его утешить. Он ничего не может сделать прямо сейчас. Он изо всех сил пытался вывезти семью из Киева, но не успел".

Тренировочные сборы в Испании заканчиваются в субботу. По словам Весика, тренировки продолжаются, но настроение в свете происходящего в Украине совсем другое. "На тренировках царит тишина. Парни тренируются, потому что они профессионалы, но если бы они могли выбирать, то не тренировались бы".

"Хуже всего, то, что когда мы вчера шли на тренировку, российские спортсмены шли и извинялись перед чехами, латышами и другими спортсменами, как будто они виноваты, — сказал Весик. — Невероятно, как наказывают людей за то, что они родились в России. Теперь один человек наказывает всю страну".