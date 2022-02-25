Инструкция: как простым людям защитить себя в случае военных действий

Помните, что вы не должны располагаться, ни рядом с телецентром, ни с объектом инфраструктуры, и, разумеется, если в квартиру вошли люди с оружием, и ”проинформировали” вас, что теперь у них тут пулеметный расчет, то вы говорите им ”ОК, располагайтесь”, и сваливаете. Никаких ”это моя собственность, я никуда не пойду” — это пуля в лоб сразу, им не до вас, будете мешать — ляжете. Уходите даже если не просят. Так как их противники могут в любую минуту ”накрыть” вашу квартиру, причем стрелять будут не камнями из рогаток.

Убивать вас будут вряд ли. На ”мутной воде” никто не тратит боеприпасы на людей без оружия. Разумеется, это не повод ходить в полный рост на прогулку перед сном, но помните, что вы не цель №1. Как показал опыт города Грозного — вполне реально воющие в полную силу мужики, напрочь игнорируют местных, не до них. Разумеется ”дурак” всегда может прилететь, особенно в сумерках, но все еще не так плохо.

Разумеется, у вас должны быть запасы воды и еды в квартире. С водой все еще хуже, подвоза не будет. Если вода из крана пропадет — у вас есть бачок унитаза. НЕ СМЕЙТЕ СПУСКАТЬ ЭТУ ВОДУ! Она ничем не отличается от води из под крана, один стояк с холодной водой. А это неделю жить и не тужить можно (ну, не помереть — это точно).

Покупать продовольствие имеет смысл в первые сутки, когда еще продают; дальше магазины закроют и персонал начнет все тырить. Если момент с ”покупкой” прощелкали, то ружье в руки и идем ”приватизировать”. Советую подрядить на это дело собой соседа и не одного, во-первых, больше еды унесете, так как вам еще надо, чтобы кто-то прикрывал вас от таких же молодчиков, встретивших вас внутри или на обратном пути; во-вторых, огневая мощь у вас с гладкостволом где-то в районе нуля и лишняя пара стволов не повредит, но помните, если соберете с собой слишком много народа, то вы ”групповая цель” (3–4 человека, больше не надо с собой брать).

Если в ходе событий и беспорядков, вы приняли решение бежать, то постараюсь кратко раскидать ваши шансы. В городе по типу Москвы или СПб шансов выжить очень мало. В городах нет достаточного запаса продовольствия и раздавать его в случае волнений никто не будет. Еда есть только в магазинах и на пищевых базах (про них можете забыть, там войска или бандиты появятся сразу).

Даже пулеметный расчет на перекрестке, который еще только ”окопался” не будет питать к вам теплых чувств. Так что если они вас издалека заметили и подзывают пальчиком ”поговорить”, разворачиваетесь и бежите со всех ног. Ребята могут улыбаться, выглядеть приветливо, подманивать хабаром — подойдете, и все изменится. Местных частенько приходится ”отрабатывать”, если они попались по пути. Так что вопросов не задаем, лишний раз из своей ”раковины” не вылезаем.

И вот еще что. Никогда никуда просто так не ходить, особенно "посмотреть, что там”. В городском бою очень многие вещи делаются ”по-тихому”, разведывательно-диверсионным методом. Любая разведгруппа, увидев вас, 100%, пойдет вас резать. Это в фильмах показывают пальцем ”тихо”, и идут дальше. В реальной жизни вас прирежут на месте. Их выживание и выполнение задачи зависит от отсутствия свидетелей. Более того, группа занявшая позицию в городском бою, маневренном, сделает то же самое, если вы ”засветите” их позиции и пойдете дальше.

Итак, что мы сейчас спрогнозировали. У нас в городе ”М” начались уличные бои. Мы приняли решение, в силу обстоятельств или из тактических соображений, остаться в городе (хотя это мысль плохая, почти всегда). Мы знаем, что магазины можно начинать грабить уже на вторые сутки, оружие есть в ближайшей отделе милиции, воды есть немного в бачке унитаза (разживетесь парой бутылок питьевой в магазине — еще лучше), вашей собственности больше нет, человек с оружием всегда прав, там где есть человек с оружием — не должно быть вас, кто одевается как военный — воюет (даже если не хочет), схрон с ГСМ это большой плюс (ГСМ, кстати, может стать валютой соизмеримой по ликвидности с оружием и боеприпасами), к важным объектам не подходим даже близко.

Помните, как только начался такой замес, вашей собственности больше нет. И сильно возникать не советую. Если вы обменяете автомобиль на автомат в оружейной комнате ближайшего отделения милиции — то вы большой молодец. Даже если вы обменяли новый Мерседес на б/у АКСУ и всего 2–3 магазина, то вы все равно большой молодец. Машина вам больше не нужна. Выехать из города вы не сможете на ней 100%, а вот желание стрельнуть по вам будет очень серьезное. Пока вы в городе не советую надевать камуфлированную одежду, иначе может ”прилететь”.

Вы гражданский и должны выглядеть как гражданский, с белым рюкзаком, как с белым флагом, иначе пристрелят. Вы всем своим видом должны показывать, что не представляете интереса, вы просто сваливаете. Разумеется, оружие при себе, только не над головой его несете, а прячете. Пистолет в карман (взведенный). Автомат, если разжились — (в идеале аксу), складываете приклад и прячете под куртку. Советую предохранитель на автомате снять сразу, он бывает жесткий, можете растеряться. Патрон в патроннике, разумеется. На груди не должно быть никаких объемных вещей, максимум спрятанный автомат — если придется падать, то вы будите лежать на какой-нибудь сумочке, которая будет поднимать вас над землей, в вас будет легче попасть.

Рюкзак накрываете белой простыней и крепите ее на нем. Это нужно для того, чтобы любой вояка, засекший вас (а таких будет много, а городе даже не надейтесь пройти незаметно) видел, что вы гражданский и не принял решение ”открыть” свою позицию ради вас. Вас сопроводят в прицеле, и вы пойдете дальше. Разумеется, вы не маршем идете по главному проспекту, но не надо обмазавшись грязью, а-ля Шварценеггер — вас выпасут и пристрелят, потому что не поймут кто вы и что вы. Соответственно камуфляжа на вас нет.

Итак, у нас с собой есть рюкзак с хабаром нужным для выживания, в идеале, малогабаритное оружие (аксу + пистолет, стандартный ментовской набор), и еще одна небольшая сумка, дублирующая основной рюкзак, только в гораздо более скромных масштабах (например, в рюкзаке у вас еды на три дня, а в сумке еще на один день и т.д.). Сумку ближе к телу, и не снимать. Очень важно взять с собой отдельно, хоть в трусах несите, все ювелирные украшения, что найдете.

Мотострелки на коробках за несколько часов, двигаясь по ровному асфальту, возьмут город в кольцо. Если это произошло, то отбросьте сразу все мысли ”незаметно проскочить”. Любое ”непонятное” движение — это, в условиях боев, сразу очередь, и золотое правило ”Не вижу — не стреляю” зачастую не работает. На оцепление мы идем добропорядочно сдаваться. Но до этого мы еще не дошли…

Теперь мы начинаем выбираться из города. Проблема заключается в следующем: либо город перекрыт, либо в нем идут бои. Если вы, в силу обстоятельств, прозевали момент начала активных боев — это очень плохо, но еще не значит, что вы обречены. Выйти из города можно всегда. Тут, независимо от ситуации, есть два момента. Первый: движение по городу, второй: проход через оцепление. Вокруг крупных населенных пунктов есть кольцевые дороги — это основная проблема.

Если к вам идет прямым курсом человек с оружием, останавливаетесь и ”без фокусов”, на позициях его товарищи. Он, скорее всего, будет потрошить тебя на хабар, хотел бы пристрелить — уже бы пристрелил. Будет отбирать рюкзак — отдаете (мы все равно его отдали бы на выходе из города, на оцеплении), просите оставить вам простыню (на спину накинете) и сумку (маленькую, в которую мы все дублировали в меньшем количестве). Это момент сугубо психологический, мы спокойно отдаем большие вещи и просим оставить нам маленькие, как правило, люди соглашаются, на это наш расчет был с самого начала. Выйти с кучей хабара никто не даст, всем надо.

Говорим, что у нас есть автомат (не достаем и показываем, а спокойно говорим о его наличии) и просим оставить — отберут 100%, но это позволит вам сохранить пистолет (о нем не говорите, если отдадите автомат, вас вряд ли будут шмонать), автомат заметили бы итак, а если вы его сразу сдали, то значит вы ”небуйный”. Вы, как бы, размениваете свои вещи на свои же. Если не было пистолета, можно было взять гладкоствол в разобранном виде, главное отдать ”большое и страшное оружие”. Мы исходим из того, что раз вы досидели до оцепления и уличных боев, то вы не просто по ТВ рекламу смотрели, и на базар в ближайшее ОМ уже сходили.

Про скорость передвижения, если вы будите проходить по городу 10–15 километров день, то это отличная скорость. Помните, что вы пойдете не прямо, а будите петлять по микрорайонам, так как будут идти местные бои. Соответственно если по карте от вашего дома до КАДа 10 километров — это не значит, что вы пройдете их за сутки. Идете ДНЕМ. Обычно двигаются ночью, но любой балбес, который в ночи пойдет — 10 из 10 получит пулю. Мы идем днем с белой простыней, мы сдаемся, будем прятаться — будем собирать на себя огонь.