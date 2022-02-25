Инструкция: как простым людям защитить себя в случае военных действий
RusDelfi публикует инструкцию по выживанию от бывшего сотрудника ГРУ, которой он поделился с автором блога.
Следующие советы, по словам автора блога, получены от бывшего сотрудника ГРУ, скрывающегося под псевдонимом Енот, однако иных подтверждений данной информации нет.
Если вы находитесь в городе
Если в ходе событий и беспорядков, вы приняли решение бежать, то постараюсь кратко раскидать ваши шансы. В городе по типу Москвы или СПб шансов выжить очень мало. В городах нет достаточного запаса продовольствия и раздавать его в случае волнений никто не будет. Еда есть только в магазинах и на пищевых базах (про них можете забыть, там войска или бандиты появятся сразу).
Покупать продовольствие имеет смысл в первые сутки, когда еще продают; дальше магазины закроют и персонал начнет все тырить. Если момент с ”покупкой” прощелкали, то ружье в руки и идем ”приватизировать”. Советую подрядить на это дело собой соседа и не одного, во-первых, больше еды унесете, так как вам еще надо, чтобы кто-то прикрывал вас от таких же молодчиков, встретивших вас внутри или на обратном пути; во-вторых, огневая мощь у вас с гладкостволом где-то в районе нуля и лишняя пара стволов не повредит, но помните, если соберете с собой слишком много народа, то вы ”групповая цель” (3–4 человека, больше не надо с собой брать).
Разумеется, у вас должны быть запасы воды и еды в квартире. С водой все еще хуже, подвоза не будет. Если вода из крана пропадет — у вас есть бачок унитаза. НЕ СМЕЙТЕ СПУСКАТЬ ЭТУ ВОДУ! Она ничем не отличается от води из под крана, один стояк с холодной водой. А это неделю жить и не тужить можно (ну, не помереть — это точно).
Убивать вас будут вряд ли. На ”мутной воде” никто не тратит боеприпасы на людей без оружия. Разумеется, это не повод ходить в полный рост на прогулку перед сном, но помните, что вы не цель №1. Как показал опыт города Грозного — вполне реально воющие в полную силу мужики, напрочь игнорируют местных, не до них. Разумеется ”дурак” всегда может прилететь, особенно в сумерках, но все еще не так плохо.
Помните, что вы не должны располагаться, ни рядом с телецентром, ни с объектом инфраструктуры, и, разумеется, если в квартиру вошли люди с оружием, и ”проинформировали” вас, что теперь у них тут пулеметный расчет, то вы говорите им ”ОК, располагайтесь”, и сваливаете. Никаких ”это моя собственность, я никуда не пойду” — это пуля в лоб сразу, им не до вас, будете мешать — ляжете. Уходите даже если не просят. Так как их противники могут в любую минуту ”накрыть” вашу квартиру, причем стрелять будут не камнями из рогаток.
Перед больницей лучше тоже не прыгать. Стороны конфликта будут свозить туда раненых, возможно, будут стараться отвоевать себе это стратегическое здание. Там будет пальба.
Помните, как только начался такой замес, вашей собственности больше нет. И сильно возникать не советую. Если вы обменяете автомобиль на автомат в оружейной комнате ближайшего отделения милиции — то вы большой молодец. Даже если вы обменяли новый Мерседес на б/у АКСУ и всего 2–3 магазина, то вы все равно большой молодец. Машина вам больше не нужна. Выехать из города вы не сможете на ней 100%, а вот желание стрельнуть по вам будет очень серьезное. Пока вы в городе не советую надевать камуфлированную одежду, иначе может ”прилететь”.
Итак, что мы сейчас спрогнозировали. У нас в городе ”М” начались уличные бои. Мы приняли решение, в силу обстоятельств или из тактических соображений, остаться в городе (хотя это мысль плохая, почти всегда). Мы знаем, что магазины можно начинать грабить уже на вторые сутки, оружие есть в ближайшей отделе милиции, воды есть немного в бачке унитаза (разживетесь парой бутылок питьевой в магазине — еще лучше), вашей собственности больше нет, человек с оружием всегда прав, там где есть человек с оружием — не должно быть вас, кто одевается как военный — воюет (даже если не хочет), схрон с ГСМ это большой плюс (ГСМ, кстати, может стать валютой соизмеримой по ликвидности с оружием и боеприпасами), к важным объектам не подходим даже близко.
И вот еще что. Никогда никуда просто так не ходить, особенно "посмотреть, что там”. В городском бою очень многие вещи делаются ”по-тихому”, разведывательно-диверсионным методом. Любая разведгруппа, увидев вас, 100%, пойдет вас резать. Это в фильмах показывают пальцем ”тихо”, и идут дальше. В реальной жизни вас прирежут на месте. Их выживание и выполнение задачи зависит от отсутствия свидетелей. Более того, группа занявшая позицию в городском бою, маневренном, сделает то же самое, если вы ”засветите” их позиции и пойдете дальше.
Даже пулеметный расчет на перекрестке, который еще только ”окопался” не будет питать к вам теплых чувств. Так что если они вас издалека заметили и подзывают пальчиком ”поговорить”, разворачиваетесь и бежите со всех ног. Ребята могут улыбаться, выглядеть приветливо, подманивать хабаром — подойдете, и все изменится. Местных частенько приходится ”отрабатывать”, если они попались по пути. Так что вопросов не задаем, лишний раз из своей ”раковины” не вылезаем.
Если вы решили покинуть город
Теперь мы начинаем выбираться из города. Проблема заключается в следующем: либо город перекрыт, либо в нем идут бои. Если вы, в силу обстоятельств, прозевали момент начала активных боев — это очень плохо, но еще не значит, что вы обречены. Выйти из города можно всегда. Тут, независимо от ситуации, есть два момента. Первый: движение по городу, второй: проход через оцепление. Вокруг крупных населенных пунктов есть кольцевые дороги — это основная проблема.
Мотострелки на коробках за несколько часов, двигаясь по ровному асфальту, возьмут город в кольцо. Если это произошло, то отбросьте сразу все мысли ”незаметно проскочить”. Любое ”непонятное” движение — это, в условиях боев, сразу очередь, и золотое правило ”Не вижу — не стреляю” зачастую не работает. На оцепление мы идем добропорядочно сдаваться. Но до этого мы еще не дошли…
Да, вот еще что: в машину не садиться! Любой транспорт в городе будет обстрелян 100%.
Итак, у нас с собой есть рюкзак с хабаром нужным для выживания, в идеале, малогабаритное оружие (аксу + пистолет, стандартный ментовской набор), и еще одна небольшая сумка, дублирующая основной рюкзак, только в гораздо более скромных масштабах (например, в рюкзаке у вас еды на три дня, а в сумке еще на один день и т.д.). Сумку ближе к телу, и не снимать. Очень важно взять с собой отдельно, хоть в трусах несите, все ювелирные украшения, что найдете.
Рюкзак накрываете белой простыней и крепите ее на нем. Это нужно для того, чтобы любой вояка, засекший вас (а таких будет много, а городе даже не надейтесь пройти незаметно) видел, что вы гражданский и не принял решение ”открыть” свою позицию ради вас. Вас сопроводят в прицеле, и вы пойдете дальше. Разумеется, вы не маршем идете по главному проспекту, но не надо обмазавшись грязью, а-ля Шварценеггер — вас выпасут и пристрелят, потому что не поймут кто вы и что вы. Соответственно камуфляжа на вас нет.
Вы гражданский и должны выглядеть как гражданский, с белым рюкзаком, как с белым флагом, иначе пристрелят. Вы всем своим видом должны показывать, что не представляете интереса, вы просто сваливаете. Разумеется, оружие при себе, только не над головой его несете, а прячете. Пистолет в карман (взведенный). Автомат, если разжились — (в идеале аксу), складываете приклад и прячете под куртку. Советую предохранитель на автомате снять сразу, он бывает жесткий, можете растеряться. Патрон в патроннике, разумеется. На груди не должно быть никаких объемных вещей, максимум спрятанный автомат — если придется падать, то вы будите лежать на какой-нибудь сумочке, которая будет поднимать вас над землей, в вас будет легче попасть.
Если к вам идет прямым курсом человек с оружием, останавливаетесь и ”без фокусов”, на позициях его товарищи. Он, скорее всего, будет потрошить тебя на хабар, хотел бы пристрелить — уже бы пристрелил. Будет отбирать рюкзак — отдаете (мы все равно его отдали бы на выходе из города, на оцеплении), просите оставить вам простыню (на спину накинете) и сумку (маленькую, в которую мы все дублировали в меньшем количестве). Это момент сугубо психологический, мы спокойно отдаем большие вещи и просим оставить нам маленькие, как правило, люди соглашаются, на это наш расчет был с самого начала. Выйти с кучей хабара никто не даст, всем надо.
Говорим, что у нас есть автомат (не достаем и показываем, а спокойно говорим о его наличии) и просим оставить — отберут 100%, но это позволит вам сохранить пистолет (о нем не говорите, если отдадите автомат, вас вряд ли будут шмонать), автомат заметили бы итак, а если вы его сразу сдали, то значит вы ”небуйный”. Вы, как бы, размениваете свои вещи на свои же. Если не было пистолета, можно было взять гладкоствол в разобранном виде, главное отдать ”большое и страшное оружие”. Мы исходим из того, что раз вы досидели до оцепления и уличных боев, то вы не просто по ТВ рекламу смотрели, и на базар в ближайшее ОМ уже сходили.
Про скорость передвижения, если вы будите проходить по городу 10–15 километров день, то это отличная скорость. Помните, что вы пойдете не прямо, а будите петлять по микрорайонам, так как будут идти местные бои. Соответственно если по карте от вашего дома до КАДа 10 километров — это не значит, что вы пройдете их за сутки. Идете ДНЕМ. Обычно двигаются ночью, но любой балбес, который в ночи пойдет — 10 из 10 получит пулю. Мы идем днем с белой простыней, мы сдаемся, будем прятаться — будем собирать на себя огонь.
Доходите до оцепления или заградительных кордонов, сбрасываете пистолет, и с высоко поднятыми руками активно голосом демонстрируя, что вы тут, показывая белую тряпку, идете к солдатам. Вы не идете куда попало, вы идете на блок-пост или опорный, если надо пройдите до него с поднятыми руками 200–300 метров. Суть в том, что пост оборудован для ”приема” и там солдаты чувствуют себя комфортнее, соответственно желания стрельнуть будет меньше. Вас начинают шмонать. Оружие вы уже скинули, вы ”тихий обыватель”, к вам выйдет офицер. Скорее всего, какой-нибудь лейтенант, не старше. Это к тому, что особо раболепствовать перед ним не нужно. Предлагаете обменять ценности за ”право прохода”. Разумеется не при подчиненных. Если все прошло успешно, то вы вышли из города.
По дороге вы 100% потеряете почти весь хабар и все оружие, потратив на смешное расстояние 1–2 дня пути. И это нормально. Город, взятый в кольцо, это огромный лагерь пленных. Отдать можно всё что угодно, лишь бы выйти. Потому что внутри начнется голод и достаточно скоро.
Итак, мы идем осторожно, но не прячемся как ”разведчики”. Мы одеты как гражданские и у нас на спине белая тряпка (с фронта будет видно, что у вас нет оружия, а вот со спины про оружие будет непонятно, нужно подстраховать). У нас есть маленькая сумка с жизненно необходимым хабаром. Есть ювелирка (золото) как валюта. Оружие, с которым мы не забываем расстаться до того как подойдем к военным на посту (если вас примут с оружием — объяснить, что вы гражданский будет тяжело; вас или запишут или в дезертиры или в переодевшегося врага). Если вы полупустой вышли из города за 1–3 дня, перебираясь из района в район, то это нормально.
Из личного опыта: обычные арахисовые сникерсы очень питательны. 6 двойных сникерсов — это дневная норма по ккал для мужика. Греть еду может и не выйдет (скорее всего). Сникерсы — это конечно не шведский стол, но война идет, не привередничайте в плане еды. Они на них воюют. Можно прям по дороге перекусить, очень хорошая тема, с сахаром, глюкоза, настроение поднимает (учитывая, что вы будете в жутком психофизическом состоянии — глюкоза очень кстати).
Главное — это понимать, что ребята с автоматами очень напряжены, по ним стреляют. Дать им повод, пострелять в вас, очень легко. Так что осторожно и не выпендриваться. Морду попроще, на все соглашаться.
Итак, теперь я очень кратко расскажу куда и зачем надо сваливать. Помните, до сего момента мы специально разбирали самые жесткие сценарии. Сейчас мы поступим так же. Делаю это специально, ”зачем?”, думаю, объяснять не надо.
Самый плохой вариант
Итак, самый плохой вариант: мы почти без еды и оружия оказались вне города. В идеале каждый из вас должен взять, заранее (сейчас), карту и накидать по карте несколько мест, куда можно отступать. Никаких геройств! Дайте сойти пене, а там уже будите разбираться, где и чего происходит. Вы должны выбрать места по направлению сторон светя. Простой пример: СПБ. Оступаться на запад не придется, скорее всего. На юг тоже — без смысла. Вы будете уходить или на север, в Карелию, или на восток в Новгородскую, Тверскую, области. С Москвой, примерно, также, север (архангельское направление) или восток (уральский хребет).
Помните: нельзя приближаться к военным объектам! Мысль, что ”свои русские солдатики”, на базе в области, примут и накормят — это глупость. В лучшем случае офицеры вас пошлют, им не до вас, это не пункт приема беженцев. А вот то, что могут начать бомбардировки объекта — объективная реальность. Так же не стоит забывать следующего момент: сейчас срочку проходят ”рядом” с домом. Если начался ”замес” лучше даже не представлять, что творится в голове у военных, родные и близкие, которых, могут еще оставаться в городе. Помните — все люди. Военные так же переживают, нервничают и психуют, как и все обычные люди. Но они делают это с оружием в руках. Так что идея, что ”солдатики помогут” не самая хорошая.
Вообще, по уму, у вас должен быть ”домик в деревне”, в котором в подполе есть схрон тушенки, консервов, воды, медикаментов и т.д., куда вы и должны отступать. Чечены так и делали, уходили в деревни и села. Но мы исходим из самых плохих сценариев, так как многие такого недвижимого имущества не имеют.
Главный принцип: вашей собственности больше нет, вы вполне довольны, оказаться в полурабском положении, если вас будут кормить. Кстати отсутствие вашей собственности так же означает, что ее больше нет ни у кого. Любой, кто не может защитить свое имущество с оружием — имуществом не обладает. Это к разговору: как добыть автотранспорт.
Разумеется, никакого общественного транспорта уже не существует. Нам в плюс идет то, что теперь можно сесть в машину. Машину можно ”приватизировать” или найти брошенной. Брошенную машину с пустым баком трогать не надо. ГСМ вы уже не достанете, и даже если будете ее толкать, то на заправке вам ничего не светит. Разживетесь машиной — обвешайте ее белыми тряпками, в идеале на крыше красным скотчем делаете ”крестик” (это не панацея, бомбят и такой транспорт, но шансов, что забьют на вас больше).
Двигаться надо медленно! 50–60 км/ч. Сделано это по одной простой причине: на трассе могут идти ленточки с военными, если на них быстро ехать, какой-нибудь ”Иван” точно стрельнет ”на всякий случай”. Любые гражданские, которые хотят вас остановить — не котируются — газуйте (они с вами не будут делиться, а вот вас ”поделиться” попросят). Если ленточка или отдельная коробка — тормозите на обочине и высовываете, вверх, в окно или приоткрытую дверь, руки. Выходить из машины не надо. Спокойно и без нервов сидите и про себя молитесь. ”Прожигать” ребят взглядом — не советую, смотрите в пол или вперед.
Если все получилось, то у вас есть крыша над головой, работа, еда и люди, с которыми можно поговорить (это тоже важно). Теперь можно подождать недельку две, посмотреть что происходит, оценить ситуацию в стране и принимать дальше решение.
Сейчас немного цинизма. Если у вас собой обоз из семьи — вы покойник. Если у вас есть семья, то вы должны покинуть город и оказаться на даче (с запасами еды и воды) в первые же секунды, как только люди на улицах начали матюгаться про Великого Пу. Если вы не имеете позиций для отступления и имеете ”обоз” — вы ходячая двухсотка, и обоз тоже. Не глупите, приготовьтесь заранее, близких куда-то надо везти. И у них должно быть продовольствие. Потом делайте что хотите. Хотите — вернитесь и воюйте, хотите — вернитесь и по клубам пока жена ”на картошке”. Но главное подумайте о них заранее, потом будет поздно. Все что я до сего момента рассказывал — это все для ”одиночек”, которым нечего терять. Если есть семья — приготовьтесь заранее. Как показала история — семья дороже Родины, на первом этапе как минимум.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.