Гарри Каспаров: режим Путина — это предсмертная агония динозавра, которая может быть очень опасна для тех, кто находится рядом

Немедленно отправить послов. Чтобы показать Путину и, что еще важнее, людям, которые его окружают, что за все придется заплатить, что Россия будет изолирована. Да, есть Китай , но я не думаю, что Китай сможет компенсировать Путину все его потери. К тому же, в случае успеха российской операции у Китая будет повод напасть на Тайвань .

Давайте прекращать это безумие. Путин — настоящий диктатор. Ему наплевать на общественное мнение, на свободную прессу. Он сам принимает все решения. И, конечно, он хранит деньги за рубежом. Сотни миллиардов долларов по всему миру. Найти эти средства, арестовать их, конфисковать их — это деньги, которые нужны нам для разрешения последствий этой войны и для помощи Украине.

Исключить Россию из энергетического сектора — отказаться от российской нефти и газа, а также незамедлительно исключить ее из всех финансовых рынков: это два самых первых и естественных шага.

У Путина очень много денег. Он буквально сидит на миллиардах долларов. Но это можно изменить, если свободный мир прекратит давать ему деньги. Да, свободному миру придется заплатить свою цену, если протв него будут введены санкции, но иного выбора нет.

Украине нужны танки. И это трагедия, что Украина не может ответить на путинскую агрессию достаточным объемом военного вооружения, которое нужно было поставить ей еще вечность назад. Есть множество способов затормозить или даже остановить путинскую военную машину, которая каждый день, каждую минуту нуждается в деньгах.

И, я думаю, теперь пришло время назначить цену за то, что было содеяно, потому что это единственный способ не допустить, чтобы он зашел еще дальше. Я уверен, что у свободного мира есть ресурсы, чтобы остановить Путина прямо сейчас. Потому что, как известно из истории ХХ века и истории путинской России , каждый день, когда мы откладываем ответ на действия диктатора, дорогого стоит.

Будучи профессиональным игроком в шахматы, я всегда стараюсь анализировать свои ошибки перед и работать над стратегией. Стоит признать, что Путин готовился к этой войне в течение многих лет, и в отличие от 1939 года, с которым проводят много параллелей, эту войну готовили у всех на глазах. И для Путина она не иррациональна, потому что в течение многих лет он не подвергался никаким наказаниям за свои преступления.

У Путина своя идеология. Он никогда не считал Украину независимым государством. Если мы хотим понять путинскую философию — если это вообще можно назвать философией — нам нужно перечитать его речь 15-летней давности, произнесенную в Мюнхене в феврале 2007 года на заседании Совета безопасности Европы, где он говорил о возвращении к сферам влияния. Он не согласен с инфраструктурой мировой безопасности, введенной после Второй Мировой войны. Но нужно отдать ему должное — он очень последователен во внедрении своей идеи: Грузия, Сирия, Крым, список большой. А в основе всего этого — вера Путина в то, что диктаторы не только могут делать все, что хотят, со своей страной, но также использовать силу в качестве главного аргумента в международных отношениях.

Атака Путина на Украину — это не только атака на Украину, это угроза безопасности всего мира. Потому что, по его мнению, она стоит на его пути к мировому господству на его условиях.

Диктаторы никогда не спрашивают ”почему?”, они задают вопрос ”почему бы и нет?” В течение многих лет он ничем не платил за свои деяния, и теперь он верит, что и это сойдет ему с рук, потому что свободный мир не проявляет ничего, кроме слабости.

Он циничен, и тот факт, что ему удалось купить европейских политиков самого высокого ранга, вроде Герхарда Шредера и многих других, доказывает ему, что дело лишь в сумме, которую придется отдать. Он не верит в солидарность стран НАТО, ничего, кроме слабости, в Америке он тоже не видит, он полагает, что свободный мир очень разобщен, и для него это историческая месть. Он думает, что миром должны править ”большие парни”, а малые страны должны им подчиняться.

Эта игра закончится так же, как и все остальные: диктаторы проиграют. Но речь идет не о том, что будет дальше, а о том, какую цену придется заплатить Украине, возможно, другим странам, и конечно, всему свободному миру. Сейчас мы стали свидетелями того, что миру пришел конец — тому миру, в котором мы привыкли жить.

Я уверен, что и путинскому режиму придет конец. Режим похож на предсмертную агонию динозавра, которая может быть очень опасна для всех, кто находится рядом. Поэтому нужно действовать прямо сейчас.

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