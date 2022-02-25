Балтийские страны готовятся к военному конфликту с Россией. Насколько он реален?

"Ситуация в любой момент может поменяться, — говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Айнар Латковскис. — Эта потенциальная угроза исходит из того, что наш сосед — страна-агрессор, которая напала на другую страну, и эта другая страна, хоть и не входит в НАТО, но находится рядом".

"Ситуация в любой момент может поменяться, — говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Айнар Латковскис. — Эта потенциальная угроза исходит из того, что наш сосед — страна-агрессор, которая напала на другую страну, и эта другая страна, хоть и не входит в НАТО, но находится рядом".

"Прямой угрозы нет, потому что значительная часть российских сил, размещенных вокруг Латвии, сейчас используется для нападения на Украину. Но это еще не значит, что мы можем расслабиться", — заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

При этом балтийские политики и представители вооруженных сил утверждают, что прямой военной угрозы в регионе на данный момент нет.

Последний раз страны Восточной Европы говорили о запуске четвертой статьи осенью, на пике миграционного кризиса. Однако тогда Польша воздержалась от конкретных действий. На этот раз за запуск четвертой статьи выступили страны Балтии, Польша, Словакия, Чехия, Румыния и Болгария.

"Весь свободный мир оказался под угрозой, когда Россия начала полномасштабную атаку против Украины — суверенного европейского государства. Консультации внутри НАТО по укреплению безопасности альянса должны быть проведены для внедрения дополнительных мер по обеспечению защиты союзников", — написала в "Твиттере" премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Военная агрессия России против суверенитета Украины, ее народа и демократии совершенно недопустима. Путин несет ответственность за прекращение этого. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО. Мы призываем к консультациям в рамках четвертой статьи НАТО", — написал в "Твиттере" премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Четвертая статья договора НАТО предусматривает консультации внутри альянса, когда хотя бы одна страна-участница заявляет об угрозе "целостности, политической независимости и безопасности". Следующая, пятая статья договора говорит об оказании реальной военной помощи в случае нападения.

Опасения относительно вероятности российского вторжения внутри НАТО за пределами Восточной Европы так же велики, как скепсис по поводу готовности России воевать с Североатлантическим альянсом.

"Они не будут атаковать, потому что мы — самый сильный военный альянс в мире", — заявил на брифинге глава НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул: НАТО помогает Украине, но не защищает ее, потому что Украина не входит в НАТО. А стран-участниц альянса НАТО будет защищать.

"Вы слышали его (Владимира Путина) речь? Его амбиции не ограничиваются Украиной, его амбиции — восстановить СССР", — заявил на брифинге президента США Джо Байден. Прямого ответа на вопрос о военном конфликте между Россией и странами НАТО президент США не дал.

Повышенная готовность

В ответ на опасения восточного фланга альянс впервые в истории принял решение активизировать оборонный план Восточной Европы.

"Это означает повышенную готовность для сил НАТО, которые в случае большей опасности могут быть переброшены в Восточную Европу, — говорит Русской службе Би-би-си представитель министерства обороны Латвии Каспар Галкин. — На данный момент идет работа над формированием частей и командной структуры, а также над тем, чтобы НАТО мог реагировать в случае обострения".

По словам Айнара Латковскиса, во время совместных учений союзники неоднократно демонстрировали готовность прибыть в Балтийский регион в сжатые сроки: "Активизация этого плана означает не только размещение контингента и техники здесь, что очень важно, но и готовность, например, на военной базе в Техасе. Истребители могут прибыть из региона Средиземного моря, как это недавно было. И переместить сюда десантников из США тоже можно очень быстро".

И США, и другие страны НАТО выразили готовность отправить в Балтийский регион военную технику и личный состав сразу после вторжения России на территорию Украины. В итоге присутствие дополнительного контингента НАТО в Латвии, Литве и Эстонии удвоится.

