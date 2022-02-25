За рубежом
25.02.2022, 12:38

ООН говорит о 100 тысячах беженцев в результате вторжения России на Украину

 
ФОТО: REUTERS/Bernadett Szabo

В четверг ООН оценила число людей, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий России против Украины, в 100 тысяч человек, большинство из них сейчас находятся на украинской территории.

Польша заявила, что в четверг ее границу из Украины пересекли 29 тысяч человек — намного больше, чем в обычное время. Польские власти оборудовали девять центров для приема беженцев. В город Перемышль на юго-востоке страны на поезде прибыли около тысячи человек, многим из них пришлось спать на раскладушках, установленных на вокзале.

Часть беженцев выехали в Румынию и Венгрию.

МВД Молдовы сообщает, что по данным на утро пятницы в страну прибыли 15,8 тыс. граждан Украины, 315 человек попросили об убежище. 3,1 тыс. человек прибыли в Румынию.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии