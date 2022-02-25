25.02.2022, 12:38
ООН говорит о 100 тысячах беженцев в результате вторжения России на Украину
Польша заявила, что в четверг ее границу из Украины пересекли 29 тысяч человек — намного больше, чем в обычное время. Польские власти оборудовали девять центров для приема беженцев. В город Перемышль на юго-востоке страны на поезде прибыли около тысячи человек, многим из них пришлось спать на раскладушках, установленных на вокзале.
МВД Молдовы сообщает, что по данным на утро пятницы в страну прибыли 15,8 тыс. граждан Украины, 315 человек попросили об убежище. 3,1 тыс. человек прибыли в Румынию.