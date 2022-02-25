Новости России
25.02.2022, 12:04

Guardian: ментальное состояние Путина вызывает все больше вопросов

 
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

"Решение о вторжении в Украину вызывает вопросы о "чувстве реальности" Владимира Путина", — приводит слова газеты Guardian Русская служба Би-би-си.

Решение российского президента начать катастрофическую войну в центре Европы в сочетании с явной странностью его недавних публичных выступлений вызвало на Западе вопросы о психической устойчивости лидера страны с шестью тысячами ядерных боеголовок.

69-летний российский президент, чья склонность к замкнутости была усилена мерами предосторожности против коронавируса, кажется все более оторванным от современного мира, предпочитая копаться глубоко в истории и пестовать личное стремление к величию.

Газета приводит в пример слова президента Франции Эммануэля Макрона, который давно знаком с Путиным.

Летом 2017 года Макрон возил заинтересованного Путина по садам Версальского дворца на крошечном электрическом гольф-каре, а следующим летом приветствовал его в своей дачной резиденции на побережье Средиземного моря, куда Путин прилетел на вертолете с букетом цветов и где он делал комплименты загару четы Макрон.

После последних пятичасовых переговоров Макрона с российским лидером в Москве на противоположных концах четырехметрового стола, он сказал журналистам, что "напряжение было ощутимым". По словам Макрона, это был не тот Путин, которого он в последний раз встречал в Елисейском дворце в декабре 2019 года.

Бернар Гетта, член Европарламента, утром после начала военного вторжения, сказал радио France Inter: "Я думаю, что этот человек теряет чувство реальности, мягко говоря".

На уточняющий опрос интервьюера, означает ли это, что он думает, что Путин сошел с ума, Гетта ответил "да".

Гетта не одинок. Милош Земан, президент Чехии и долгое время один из самых стойких сторонников Владимира Путина, после вторжения назвал Путина сумасшедшим.

"Все наши наблюдатели за Россией думают, что он все больше скатывается к деспотическому мышлению", - говорит еще один европейский дипломат.

По оценке Федерации американских ученых, у России 5 977 ядерных боеголовок. Это больше, чем у США, ее главного соперника в этой области.

И Путин часто упоминает об этом огромном арсенале, в том числе, и когда он говорил о начале военной операции на Донбассе.

Эксперты, опрошенные газетой, говорят, что их беспокоит, что это оружие находится в непосредственной близости от людей, которые могут неправильно интерпретировать действия других.

Как и у президента США, у президента России есть доступ к "ядерному чемоданчику" с кодом запуска ядерного оружия. Но один человек не может просто взять и нажать кнопку - это можно сделать в присутствии и с согласия министра обороны и начальника штаба вооруженных сил.

Но в случае с Путиным, уже неясно, сможет ли его кто-то сдержать.

RusDelfi
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