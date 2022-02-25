Guardian: ментальное состояние Путина вызывает все больше вопросов
"Решение о вторжении в Украину вызывает вопросы о "чувстве реальности" Владимира Путина", — приводит слова газеты Guardian Русская служба Би-би-си.
Решение российского президента начать катастрофическую войну в центре Европы в сочетании с явной странностью его недавних публичных выступлений вызвало на Западе вопросы о психической устойчивости лидера страны с шестью тысячами ядерных боеголовок.
69-летний российский президент, чья склонность к замкнутости была усилена мерами предосторожности против коронавируса, кажется все более оторванным от современного мира, предпочитая копаться глубоко в истории и пестовать личное стремление к величию.
Газета приводит в пример слова президента Франции Эммануэля Макрона, который давно знаком с Путиным.
Летом 2017 года Макрон возил заинтересованного Путина по садам Версальского дворца на крошечном электрическом гольф-каре, а следующим летом приветствовал его в своей дачной резиденции на побережье Средиземного моря, куда Путин прилетел на вертолете с букетом цветов и где он делал комплименты загару четы Макрон.
После последних пятичасовых переговоров Макрона с российским лидером в Москве на противоположных концах четырехметрового стола, он сказал журналистам, что "напряжение было ощутимым". По словам Макрона, это был не тот Путин, которого он в последний раз встречал в Елисейском дворце в декабре 2019 года.
Бернар Гетта, член Европарламента, утром после начала военного вторжения, сказал радио France Inter: "Я думаю, что этот человек теряет чувство реальности, мягко говоря".
На уточняющий опрос интервьюера, означает ли это, что он думает, что Путин сошел с ума, Гетта ответил "да".
Гетта не одинок. Милош Земан, президент Чехии и долгое время один из самых стойких сторонников Владимира Путина, после вторжения назвал Путина сумасшедшим.
"Все наши наблюдатели за Россией думают, что он все больше скатывается к деспотическому мышлению", - говорит еще один европейский дипломат.
По оценке Федерации американских ученых, у России 5 977 ядерных боеголовок. Это больше, чем у США, ее главного соперника в этой области.
И Путин часто упоминает об этом огромном арсенале, в том числе, и когда он говорил о начале военной операции на Донбассе.
Эксперты, опрошенные газетой, говорят, что их беспокоит, что это оружие находится в непосредственной близости от людей, которые могут неправильно интерпретировать действия других.
Как и у президента США, у президента России есть доступ к "ядерному чемоданчику" с кодом запуска ядерного оружия. Но один человек не может просто взять и нажать кнопку - это можно сделать в присутствии и с согласия министра обороны и начальника штаба вооруженных сил.
Но в случае с Путиным, уже неясно, сможет ли его кто-то сдержать.