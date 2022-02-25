Guardian: ментальное состояние Путина вызывает все больше вопросов

Решение российского президента начать катастрофическую войну в центре Европы в сочетании с явной странностью его недавних публичных выступлений вызвало на Западе вопросы о психической устойчивости лидера страны с шестью тысячами ядерных боеголовок.

69-летний российский президент, чья склонность к замкнутости была усилена мерами предосторожности против коронавируса, кажется все более оторванным от современного мира, предпочитая копаться глубоко в истории и пестовать личное стремление к величию.

Газета приводит в пример слова президента Франции Эммануэля Макрона, который давно знаком с Путиным.

Летом 2017 года Макрон возил заинтересованного Путина по садам Версальского дворца на крошечном электрическом гольф-каре, а следующим летом приветствовал его в своей дачной резиденции на побережье Средиземного моря, куда Путин прилетел на вертолете с букетом цветов и где он делал комплименты загару четы Макрон.

После последних пятичасовых переговоров Макрона с российским лидером в Москве на противоположных концах четырехметрового стола, он сказал журналистам, что "напряжение было ощутимым". По словам Макрона, это был не тот Путин, которого он в последний раз встречал в Елисейском дворце в декабре 2019 года.

Бернар Гетта, член Европарламента, утром после начала военного вторжения, сказал радио France Inter: "Я думаю, что этот человек теряет чувство реальности, мягко говоря".

На уточняющий опрос интервьюера, означает ли это, что он думает, что Путин сошел с ума, Гетта ответил "да".

Гетта не одинок. Милош Земан, президент Чехии и долгое время один из самых стойких сторонников Владимира Путина, после вторжения назвал Путина сумасшедшим.

"Все наши наблюдатели за Россией думают, что он все больше скатывается к деспотическому мышлению", - говорит еще один европейский дипломат.

По оценке Федерации американских ученых, у России 5 977 ядерных боеголовок. Это больше, чем у США, ее главного соперника в этой области.