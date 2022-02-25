Финский "Йокерит" снялся с розыгрыша Кубка Гагарина в знак протеста против российской интервенции в Украину

В регулярном чемпионате ”Йокерит” занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со ”Спартаком” в первом раунде плей-офф.

КХЛ отмечает, что решение о первом раунде пар Западной конференции будет объявлено дополнительно.

Вчера сообщалось, что ”Торпедо” из Нижнего Новгорода может заменить ”Йокерит” в розыгрыше Кубка Гагарина.