25.02.2022, 11:43
Финский "Йокерит" снялся с розыгрыша Кубка Гагарина в знак протеста против российской интервенции в Украину
Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix
”Йокерит” не примет участия в плей-офф КХЛ в сезоне-2021/22. Сегодня, 25 февраля, клуб уведомил лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
В регулярном чемпионате ”Йокерит” занял третье место в таблице Запада и должен был сыграть со ”Спартаком” в первом раунде плей-офф.
КХЛ отмечает, что решение о первом раунде пар Западной конференции будет объявлено дополнительно.
Вчера сообщалось, что ”Торпедо” из Нижнего Новгорода может заменить ”Йокерит” в розыгрыше Кубка Гагарина.