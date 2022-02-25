"Талибан" призвал Россию и Украину решить конфликт ”путем диалога и мирными средствами”
Официальный представитель Исламского эмирата Афганистан и представитель Министерства иностранных дел опубликовал заявление по поводу ситуации на Украине. ”Талибан”, известная террористическая организация, призвала Россию и Украину не приводить к эскалациии насилия, сообщает TJournal.
"Исламский эмират Афганистан внимательно следит за ситуацией на Украине и обеспокоен возможностью гибели гражданского населения. Исламский Эмират призывает обе стороны к сдержанности. Всем сторонам необходимо воздерживаться от занятия позиций, которые могут привести к эскалации насилия. Исламский Эмират Афганистан, в соответствии со своей внешней политикой нейтралитета, призывает обе стороны конфликта разрешить кризис путём диалога и мирными средствами", — пишет "Талибан" в своем заявлении.
Исламский Эмират также призвал стороны конфликта обратить внимание на ”обеспечение безопасности афганских студентов и мигрантов на Украине”.