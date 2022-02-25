"Талибан" призвал Россию и Украину решить конфликт ”путем диалога и мирными средствами”

"Исламский эмират Афганистан внимательно следит за ситуацией на Украине и обеспокоен возможностью гибели гражданского населения. Исламский Эмират призывает обе стороны к сдержанности. Всем сторонам необходимо воздерживаться от занятия позиций, которые могут привести к эскалации насилия. Исламский Эмират Афганистан, в соответствии со своей внешней политикой нейтралитета, призывает обе стороны конфликта разрешить кризис путём диалога и мирными средствами", — пишет "Талибан" в своем заявлении.