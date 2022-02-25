Гимназисты требовали, чтобы школа развивала больше предприимчивости – и они это получили!
«Несмотря на то, что Таллиннская Мустйыэская гимназия недавно присоединилась к образовательной программе «Предприимчивая школа», предпринимательство вовсе не чуждо нашей школьной семье», — говорит Марет Вандель, классная руководительница и учительница языкового погружения с сияющими глазами. «Для наших учителей весь процесс был радостным узнаванием». При этом учитель признает, что если сегодня существует много возможностей обогатить учебные процессы, то во время ее 12-летнего стажа работы учителя так было не всегда.
Для учеников самым положительным в методике предприимчивого обучения является ее игривость, новизна и реальная жизнь. Будем честными — когда мы пробуем сами, все запоминается гораздо лучше! «Переживание школьной радости как на уроке, так и вне урока, а также выход из рутины общей школьной семьей вызывают у всех положительные впечатления», — вспоминает учительница Марет рождественский поход классов языкового погружения с фонарями и зимний пикник.
В этом году также по инициативе учеников очень основательно подготовились к празднованию Дня друга. «День друга без травли» начался утром с лотерейных билетов, на которых ученики написали добрые пожелания, затем день продолжился ярмаркой, которая дополнилась общими танцевальными переменами. На ярмарке можно было сфотографироваться с разными головными уборами и отправить поздравления. В классах мастерили открытки для друзей и каждый получил открытку в лотерее. Познакомились с историей Валентинова дня, изучили, какие подарки делаются по случаю этого праздника и обсудили, как правильно дарить и получать подарки. «Это было очень замечательное предприятие, в которое была вовлечена вся школа», комментирует учительница, с помощью которой был подготовлен фото-спектакль по азбуке, где ученики вместе со своими друзьями могли написать поздравления по случаю Дня друга».
Для школьной семьи Таллиннской Мустйыэской гимназии присоединение к образовательной программе «Предприимчивая школа» было важным шагом в направлении образования с привлечением всей школьной семьи. Главными ценностями школы являются жажда знаний, безопасность, сотрудничество и достоинство, а при развитии школы получают слово все группы по интересам. Предложение развивать большую предприимчивость и расширить направление предпринимательства сделали как раз-таки гимназисты, предметы которых уже включали как основы предпринимательства, так и экономику.
«В нашей школе есть два направления: обучение экономике и предпринимательству и управление проектами. Студенты направления «Обучение экономике и предпринимательству» в этом году готовы начать шесть студенческих фирм. К настоящему времени уже заработала одна студенческая фирма — schoolON предлагает продукцию со школьной символикой, — с гордостью говорит учитель гимназии Павел Кузнецов.
Он добавляет: «Благодаря внедрению методики предпринимательского обучения ученики стали все больше интересоваться планированием школьных мероприятий и созданием новых традиций. Студенты направления «Управление проектами» запустили много интересных общешкольных тематических дней, таких как «Цветная неделя», когда мы каждый день носили одежду разного цвета, и «День без портфеля». Здесь следует подчеркнуть, что творчество играет очень важную роль в предпринимательстве, и в этот день все ученики смогли применить свои творческие способности, так как часть учебников и рабочих тетрадей ученики принесли в школу в клетках для кошек, цветочных горшках и даже в резиновой лодке».
По словам учительницы Марет, у учеников начальных классов уже имеется определенное представление о том, что предпринимательство является важной компетенцией будущего, которая обеспечивает способность человека справляться с любой ситуацией. «Одна из самых популярных профессий, которую ученики 3-4 класса хотели бы иметь в будущем — ютубер», — говорит учительница Марет, шутя. Ученики очень уверенны в себе и на вопрос «Можно ли на этом прожить?» уверенно отвечают: «Если быть достаточно хорошим ютубером, тогда точно можно!». Они также осознают, что хорошее знание языка — как эстонского, так и английского — очень важно для этой профессии. Радует также тот факт, что ученикам очень важно добиться успеха в Эстонии, на своей родине!
«Присоединение к программе важно как для учеников, учителей, родителей, так и школы в целом, поскольку она способствует участию общины в жизни школы, дает базовые знания о предпринимательстве, побуждает учеников проявлять инициативу при формировании своей школьной среды и увеличивает связь с родным краем», — объясняет директор Ольга Барабанер. С помощью инструментария методики предприимчивого обучения педагоги связывают обучение с жизненными ситуациями и проблемами, поддерживают инициативу и самостоятельность учеников, а также дают им возможность показать свои творческие способности.
Учительница Марет призывает родителей поддерживать более близкий контакт со своими детьми, чтобы вместе найти сильные стороны детей – что их вдохновляет и действительно интересует, и, занимаясь чем, они ощущали бы чувство успеха и радость. «Выполняя работу, в которой вы успешны, которая по-настоящему увлекает и дает удовлетворение, вы определенно становитесь более счастливым человеком», — объясняет учительница, почему каждый человек должен найти свое настоящее умение и, таким образом, — шанс стать успешным!
Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры Edu ja Tegu поддерживает школы при внедрении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при присоединении к образовательной программе Ettevõtlik Kool и ученических фирм Junior Achievement Eesti. Программа Edu ja Tegu реализуется Департаментом по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробную информацию можно найти на www.ettevõtlusõpe.ee.