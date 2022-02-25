Гимназисты требовали, чтобы школа развивала больше предприимчивости – и они это получили!

«Несмотря на то, что Таллиннская Мустйыэская гимназия недавно присоединилась к образовательной программе «Предприимчивая школа», предпринимательство вовсе не чуждо нашей школьной семье», — говорит Марет Вандель, классная руководительница и учительница языкового погружения с сияющими глазами. «Для наших учителей весь процесс был радостным узнаванием». При этом учитель признает, что если сегодня существует много возможностей обогатить учебные процессы, то во время ее 12-летнего стажа работы учителя так было не всегда.

Для учеников самым положительным в методике предприимчивого обучения является ее игривость, новизна и реальная жизнь. Будем честными — когда мы пробуем сами, все запоминается гораздо лучше! «Переживание школьной радости как на уроке, так и вне урока, а также выход из рутины общей школьной семьей вызывают у всех положительные впечатления», — вспоминает учительница Марет рождественский поход классов языкового погружения с фонарями и зимний пикник.

В этом году также по инициативе учеников очень основательно подготовились к празднованию Дня друга. «День друга без травли» начался утром с лотерейных билетов, на которых ученики написали добрые пожелания, затем день продолжился ярмаркой, которая дополнилась общими танцевальными переменами. На ярмарке можно было сфотографироваться с разными головными уборами и отправить поздравления. В классах мастерили открытки для друзей и каждый получил открытку в лотерее. Познакомились с историей Валентинова дня, изучили, какие подарки делаются по случаю этого праздника и обсудили, как правильно дарить и получать подарки. «Это было очень замечательное предприятие, в которое была вовлечена вся школа», комментирует учительница, с помощью которой был подготовлен фото-спектакль по азбуке, где ученики вместе со своими друзьями могли написать поздравления по случаю Дня друга».