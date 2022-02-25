Предприимчивая молодежь: путь к успеху был проложен доверием родителей и учителей
Кирилл изучает рекламу и связи с общественностью в Таллиннском университете, но кроме этого он руководит своей фирмой по производству видео Wedia и организует фестивали уличных танцев. Элизе изучает географию человека и региональное планирование в Тартуском университете, работает по специальности, создает контент для Seiklusmaa TV и каналов социальных сетей Тартуского университета, занимается народными танцами и работает волонтером в различных организациях. Они оба выросли в Ида-Вирумаа, но их путь к предприимчивости был довольно-таки разным.
На Элизе больше всего повлияла ее семья. «Мое отношение к предприимчивости пришло из дома — мои родители всегда верили в молодежь и в то, что мы можем справиться. Я с раннего возраста чувствовала, что меня принимают как равного партнера, мне доверяют и со мной считаются. В то же время это означало, что я сама тоже несу ответственность. Например, я помню, что во втором классе была школьная ярмарка, на которой ученики продавали свою выпечку. Родители дали мне денег на покупку ингредиентов, но затем я должна была сама рассчитать, сколько будут стоить ингредиенты, какая цена будет справедливой, которую можно просить за кексы, и сколько мне нужно продать, чтобы заработать прибыль. Я могла оставить прибыль себе, но вернула первоначальный капитал родителям — в тот момент мне было совсем не весело, ведь все остальные могли оставить все деньги себе и купить на них что-нибудь приятное, но это точно многому меня научило, — вспомнила Элизе.
Кирилла же мотивировал действовать его интерес к производству видео, но к созданию своей фирмы подтолкнул вовсе учитель. «Мне очень нравилось создавать видео и я делился ими на своих каналах в социальных сетях. Один работник из нашей школы заметил это и предложил мне также снимать видео для школы. Я с радостью согласился на эту работу, но, к моему удивлению, оказалось, что мне нужно быть юридическим лицом, чтобы я мог просить оплату. В то время мне было 15 лет, и я бы сам не пришел к тому, что мог бы создать свою фирму, но один учитель, который стал моим ментором, подбадривал и направлял меня в том, как это работает. Я всегда мог обратиться к учителю с любыми вопросами, и было очень много пользы от того, что он меня направлял. Он также помог мне вывести свои услуги на рынок — после создания фирмы я бы сложа руки ждал клиентов, но благодаря учителю я понял, что должен сам предлагать себя клиентам», — рассказал Кирилл.
На путь обоих молодых людей большое влияние оказала и школа. «В основной школе я ходила в Тойласкую гимназию, где я отчетливо почувствовала, что ученикам доверяют, а их навыки ценятся. Мы сами руководили студенческим представительством, организовывали мероприятия и проявляли инициативу для начинания другой деятельности. Мы участвовали во многих различных проектах, благодаря которым мы также оказались за границей. Например, мы сделали мюзикл, выступили с ансамблем и группой народного танца. Поэтому у нас появилась возможность выступить в Лондоне. Для нашей маленькой школы это была очень большая работа и особая возможность. Группой мы ходили работать в Toila Spa, чтобы собрать деньги для поездки в Лондон», — сказала Элизе.
Гимназию оба посещали в Йыхви. «Школа всячески поддерживала предприимчивость учеников. Например, у нас была возможность заниматься практической работой вместо исследовательской. Раньше я занимался уличными танцами, и с несколькими друзьями мы и решили организовать фестиваль уличных танцев. Фестиваль проходит и по сей день и тем временем стал еще больше – в этом году проходят уже четыре мероприятия в двух городах», — прокомментировал Кирилл.
Элизе добавила, что другую деятельность по интересам в школе также очень поддерживали. «Никто не смотрел косо, когда какому-то талантливому спортсмену в школьное время приходилось идти на спортивные соревнования или какому-то певцу нужен был выходной, чтобы поехать на выступление. Учителя видели, готов ли ты приложить усилия или нет, и если ты показывал себя на деле, то они всегда шли навстречу и находили время, когда можно было сделать работу заранее или позднее», — пояснила девушка.
Элизе очень благодарна школе за поддержку, так как, по ее оценке, именно опыт, полученный через неформальное образование, делает ее конкурентоспособной на рынке труда. «Я считаю важным неформальное образование, потому что я сама получила от него большую пользу. Хотя я и окончила школу с золотой медалью и, конечно, знания, полученные в школе, чрезвычайно ценны, но еще более важным я считаю практический опыт, полученный в ходе различной деятельности. Я смогла руководить, организовывать, выступать и приобрести очень разные навыки. В школе я никогда не училась монтировать видео или публично выступать, но в ходе занятий я приобрела эти навыки и теперь сама преподаю мастерство публичного выступления другим. Благодаря этому дополнительному опыту я, несомненно, гораздо более ценна на рынке труда», — подчеркнула Элиза.
Кирилл также согласен с тем, что ничто не может заменить практический опыт. «На сегодняшний день я управляю своей фирмой уже четыре года, и только благодаря этому я действительно начал понимать, что представляет из себя предпринимательство. Управляя своей фирмой и в ходе своей работы, я самостоятельно всему научился. Да, теоретическую основу я получил в школе, но только когда мой доход стал зависеть от работы, я начал думать о том, как заработать достаточно денег, чтобы уплатить все налоги и зарплаты. Если сначала мне было страшно разговаривать с незнакомыми людьми по телефону, то сейчас это является частью моей повседневной работы», — поделился молодой человек.
Советы Элизе и Кирилла для молодежи:
- Не существует одной формулы для предприимчивого молодого человека, и все не должны заниматься одним и тем же. Занимайтесь тем, что вам интересно, и ищите возможности развиваться. Если вы сами будете активными, возможности появятся — хватайтесь за них! Принимайте участие в различных мероприятиях как можно больше, тогда позже вы уже сами будете знать, как чем-то руководить и что-то организовывать.
- При необходимости найдите себе ментора, который направлял и помогал бы вам. Вы не должны уметь все сразу, совершенно нормально просить совета и учиться в процессе работы.
- Не бойтесь предпринимать что-то новое. Ничего не произойдет, если вам скажут «нет», но есть и вероятность того, что вам скажут «да», и вы даже не можете себе представить, куда это может вас привести.
- Хобби и дополнительные внешкольные мероприятия позволяют заводить новые знакомства — пользуйтесь этим. Смело общайтесь с разными людьми — никогда не знаешь, к какому классному проекту или работе новое знакомство может тебя привести.
Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры Edu ja Tegu поддерживает школы при внедрении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при присоединении к образовательной программе Ettevõtlik Kool и ученических фирм Junior Achievement Eesti. Программа Edu ja Tegu реализуется Департаментом по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробную информацию можно найти на www.ettevõtlusõpe.ee.