Предприимчивая молодежь: путь к успеху был проложен доверием родителей и учителей

Кирилл изучает рекламу и связи с общественностью в Таллиннском университете, но кроме этого он руководит своей фирмой по производству видео Wedia и организует фестивали уличных танцев. Элизе изучает географию человека и региональное планирование в Тартуском университете, работает по специальности, создает контент для Seiklusmaa TV и каналов социальных сетей Тартуского университета, занимается народными танцами и работает волонтером в различных организациях. Они оба выросли в Ида-Вирумаа, но их путь к предприимчивости был довольно-таки разным.

На Элизе больше всего повлияла ее семья. «Мое отношение к предприимчивости пришло из дома — мои родители всегда верили в молодежь и в то, что мы можем справиться. Я с раннего возраста чувствовала, что меня принимают как равного партнера, мне доверяют и со мной считаются. В то же время это означало, что я сама тоже несу ответственность. Например, я помню, что во втором классе была школьная ярмарка, на которой ученики продавали свою выпечку. Родители дали мне денег на покупку ингредиентов, но затем я должна была сама рассчитать, сколько будут стоить ингредиенты, какая цена будет справедливой, которую можно просить за кексы, и сколько мне нужно продать, чтобы заработать прибыль. Я могла оставить прибыль себе, но вернула первоначальный капитал родителям — в тот момент мне было совсем не весело, ведь все остальные могли оставить все деньги себе и купить на них что-нибудь приятное, но это точно многому меня научило, — вспомнила Элизе.