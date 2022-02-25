ВИДЕО DELFI | "Европа должна перестать кормить Путина и покупать у России нефть и газ"

А что делать украинцам? Это ведь не они нападали. Если вы пришли в квартиру вашего соседа и решили вдруг оккупировать сначала кухню, а потом и остальные комнаты, логично, что он будет сопротивляться.

Сегодня утром появились кадры, которые скорее всего не фейковые — на них в российский военный аэропорт на границе с Украиной попал снаряд. Получается, война переходит и на территорию России?

При этом я очень горжусь россиянами, которые выходили на акции против войны, две трети опрошенных по данным социологов против войны. 1700 были задержаны по всей России. Россиянам не нужна эта война, Путин бьет не только по Украине, но и по будущему России.

Кстати Борис Джонсон сейчас говорит то, что я говорила в течение последних 10 лет. Не надо покупать у Путина углеводороды и "кормить" эту власть. Надо мной смеялись, ведь это невозможно. А сейчас вот так все обернулось — Россия оккупирована путинским режимом.

Украина отдувается за всех нас. Все, кто когда-то был в СССР, должны чувствовать себя очень беспокойно.

И даже сейчас та помощь, которая оказывается Украине странами ЕС недостаточна. Нужно присылать не каски и бронежилеты, а можно было бы сделать в стране хорошую систему ПВО. По ним ведь стреляют страшным оружием, использование которого запрещено, обстреливают из "Смерчей". Украина не может одна воевать с двумя крупными сильными странами — Россией и Беларусью.

Самое обидное, что в 2011 году, когда мы пытались донести до ЕС, что с путинским правительством нельзя сотрудничать, они развяжут войну, нас не слушали, не хотели слушать.

Вчера ночью я проснулась от того, что мне приходили сообщения от моих друзей по всему миру. В определенный момент многим пришлось покинуть Россию из-за политических причин, теперь мы повсюду. Я открываю сообщения, и сначала решаю, что это фейк. У меня первая ассоциация — это как в 41 году, как тогда. У меня возник шок, который я испытываю до сих пор.

Евгения, понятно, с какими чувствами все мы проснулись вчера. Скажите, как вы чувствуете себя сегодня?

Но огромная часть россиян по-прежнему за Путина.

Облучение пропагандой — это как яд. Требуется время, чтобы повернуть общественное мнение вспять. Ведь сейчас пропаганда ведется из каждого утюга. Понятно, что Путину наплевать на русских, которых якобы угнетают. Почему тогда его не интересует то, что происходит в Узбекистане и Казахстане, и как угнетают русских там? На самом деле он преследует свои цели. Однако пропаганде сопротивляться очень сложно. Население ведь верит всему не потому что русские — дурачки наивные, а европейцы — умные. Нет, если европейцев так "облучать" пропагандой, то будет же самое. Именно поэтому нужно скорее убрать этот режим.

А как его можно убрать? Ведь это огромная страна с мощными структурами.

Его не надо кормить, не надо покупать у Путина нефть и газ. Эти смешные санкции, которые принимаются, никого не остановят. Продолжается коллаборация с ним, ему все равно продолжают по сути давать деньги, чтобы бомбить Киев. При этом у нас огромное количество людей живет за чертой бедности.

Однако если спросить у этих людей, поддерживают ли они Путина, многие скажут, что да.

Конечно, ведь их "облучают", люди нуждаются в том, чтобы их освободили от этого влияния. Когда я переехала в Эстонию, то увидела, что здесь совсем другое русские, у них есть возможность получать разные источники информации, читать на разных языках и быть более объективными.

Однако есть и такие, которые часто бывают в Европе по работе, видят, что на самом деле здесь происходит, имеют возможность сравнить. Но все равно поддерживают Путина.

Для меня это загадка, как возможно жить в свободной стране, видеть все и хвалить диктатора. Но я думаю, что это работа российских пропагандистских каналов. Путин как будто ищет слабые места и подход к каждому.

В Москве и других крупных российских городах проходили акции протеста...

Да, и я очень горжусь этими людьми. Вчера людей не просто жестко задерживали, одного избили так, что он оказался в госпитале — наша команда вела прямой эфир с места событий.