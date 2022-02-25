25.02.2022, 09:58
Минобороны Великобритании утверждает, что Россия потеряла более 450 военных на Украине
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News заявил, что, по оценке британских властей, Россия потеряла более 450 военных после вторжения на Украину, передает Русская служба Би-би-си.
Российское минобороны о потерях не сообщало.
По словам Уоллеса, власти Великобритании исходят из того, что "Россия намерена вторгнуться на всю территорию Украины".
При этом, считает он, в первый день вторжения Россия не смогла выполнить основные задачи и она "отстает от намеченного расписания".
Особое внимание Уоллес обратил на ситуацию с аэропортом "Антонов" (Гостомель) под Киевом: по его словам, аэродром пытался взять "элитный спецназ", но украинским военным удалось вернуть контроль над ним.