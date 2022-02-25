Минобороны Великобритании утверждает, что Россия потеряла более 450 военных на Украине

Российское минобороны о потерях не сообщало.

По словам Уоллеса, власти Великобритании исходят из того, что "Россия намерена вторгнуться на всю территорию Украины".

При этом, считает он, в первый день вторжения Россия не смогла выполнить основные задачи и она "отстает от намеченного расписания".

Особое внимание Уоллес обратил на ситуацию с аэропортом "Антонов" (Гостомель) под Киевом: по его словам, аэродром пытался взять "элитный спецназ", но украинским военным удалось вернуть контроль над ним.