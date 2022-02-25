ВИДЕО | Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома в Миллерово

Как сообщает телеграм-канал Baza, военный корреспондент Семён Пегов заявил в своих соцсетях, что удар был нанесён ВСУ оперативно-тактической ракетой ”Точка-У”.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, защита людей на Донбассе, которые ”подвергаются геноциду”. Верховная Рада Украины одобрила ввод в стране военного положения, объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве введен комендантский час.

Утром в четверг в Киеве, Харькове, Днепре и других городах были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры. Российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова, с белорусской границы и Крыма. Также сообщается о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе, захвате Чернобыльской АЭС.

По данным властей Украины, погибли несколько десятков украинских военных, есть жертвы среди мирного населения. Генштаб ВСУ сообщил о большом количестве подбитой техники ВС РФ. Минобороны эти сведения не подтверждает и не опровергает.

Российский фондовый рынок показывает рекордный обвал, его просадка уже превысила падения, вызванные началом пандемии коронавируса в 2020 году и аннексией Крыма в 2014 году. Сильнее по рынку ударил только финансовый кризис 2008 года. Страны Запада и Евросоюз ввели против России новые санкции.