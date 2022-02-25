"Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня". Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности.

Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты", — сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Белый дом заявил, что сотрудников Чернобыльской АЭС удерживают в заложниках.

"Мы возмущены заслуживающими доверия сообщениями о том, что российские солдаты в настоящее время держат в заложниках сотрудников Чернобыльских объектов. Этот незаконный и опасный захват заложников, который может свести на нет рутинные усилия государственных служб, необходимые для обслуживания и защиты объектов ядерных отходов, безусловно, вызывает невероятную тревогу и глубокую обеспокоенность. Мы осуждаем это и требуем их освобождения", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.