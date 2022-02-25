Культурные санкции: Карнеги-холл отменил выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева

Представитель Карнеги-холла объяснил изменения в программе ”последними событиями в мире”. Вместо Гергиева приглашен канадский дирижер Янник Незе-Сеген. Имя исполнителя, который заменит Мацуева, еще не объявлено.

Также 24 февраля власти Милана потребовали от Гергиева, который в феврале-марте дирижирует в театре ”Ла-Скала” оперу Петра Чайковского ”Пиковая дама”, осудить российское вторжение в Украину. В противном случае сотрудничество может быть расторгнуто.

Валерий Гергиев и Денис Мацуев выступают в поддержку президента России Владимира Путина. Они были его доверенными лицами на выборах.

Карнеги-холл считается одним из самых престижных концертных залов в мире. Гергиев и Мацуев неоднократно выступали там.