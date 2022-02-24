В Украине запретили выезд всех пригодных к службе мужчин

"В связи с военным положением граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу! Победа за нами! Слава Украине!" - написал Меньшиков.

Ему тут же посыпались комментарии об исключениях для учащихся и имеющих медотвод от службы в армии, но они пока остаются без ответа.

В Киеве и ряде других регионов ввели комендантский час с 22:00 до 7:00