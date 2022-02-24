24.02.2022, 23:57
В Украине запретили выезд всех пригодных к службе мужчин
Фото: Scanpix
В своем Facebook начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков написал, что принято решение не выпускать за пределы Украины всех мужчин, способных держать оружие — от 18 до 60 лет.
"В связи с военным положением граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу! Победа за нами! Слава Украине!" - написал Меньшиков.
Ему тут же посыпались комментарии об исключениях для учащихся и имеющих медотвод от службы в армии, но они пока остаются без ответа.
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