Эстонский баскетбольный клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" объявил о выходе из состава Единой лиги ВТБ из-за событий на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"В связи с военной агрессией России на Украине БК ”Калев” прекращает членство в Единой Лиге ВТБ. Команда категорически против любых силовых действий и не считает целесообразным дальнейшее выступление в лиге. С точки зрения спортивной составляющей, последние 12 лет предоставили ценную возможность как игрокам, так и клубу испытать себя на более высоком уровне, но текущая ситуация и агрессия со стороны России неприемлемы", — сообщает клуб.
"Калев/Крамо" выступал в Единой лиге ВТБ с 2009 года. В нынешнем сезоне после 13 матчей регулярного чемпионата таллинский клуб занимал десятое место, имея в своем активе три победы.