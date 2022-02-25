Эстонский баскетбольный клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб " Калев/Крамо " объявил о выходе из состава Единой лиги ВТБ из-за событий на Украине . Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"В связи с военной агрессией России на Украине БК ”Калев” прекращает членство в Единой Лиге ВТБ. Команда категорически против любых силовых действий и не считает целесообразным дальнейшее выступление в лиге. С точки зрения спортивной составляющей, последние 12 лет предоставили ценную возможность как игрокам, так и клубу испытать себя на более высоком уровне, но текущая ситуация и агрессия со стороны России неприемлемы", — сообщает клуб.