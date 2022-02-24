ВИДЕО | "Главное — пережить эту ночь": гражданин Эстонии ждет утра, чтобы выбраться из Одессы

"Эта штука разбудила нас, — рассказывает Иван (его фамилия известна редакции), поделившись с Delfi видеозаписью случившегося ранним утром. — Началась воздушная тревога".

С тех пор стало известно, что, несмотря на тревогу, многие важные цели в пригородах все равно подверглись ракетному обстрелу. Речь идет, например, об аэропортах, портах, военных базах, складах. Список можно продолжать бесконечно.

Иван живет в центре Одессы. По его словам, и он сам, и его семья чувствуют надвигающуюся угрозу.

"Если бы вы сами услышали, как где-то в городе разрываются бомбы… — говорит он Delfi. У него двое детей — одному 12 лет, другому 17. — Мы сейчас сидим в коридоре, где нет окон. Когда стекла разлетаются, это не то чтобы приятно".

Он не планирует оставаться в Одессе. "Завтра мы попытаемся добраться до Эстонии через Молдову, — рассказывает он. — Сейчас Чернобыль находится под контролем российской армии — а вы знаете, что там находится. Вся Европа под угрозой".

"Мы ждем, что ночью будут бомбить"



Иван говорит, что никто не знает, чего ожидать. Никто понятия не имеет, что происходит в голове у Путина.

"Защищает русский язык… долбаный мудак. Я живу здесь уже два года, и ни разу у меня не было проблем с тем, что я говорю по-русски. Так же, как и в Эстонии", — разносит Иван в пух и прах одно из путинских обоснований причин нападения на Украину.

Несмотря на то, что из-за вторжения российской армии Ивану придется переезжать, он верит, что справится с ситуацией.

"У меня здесь интернет-магазин, я могу работать и из Эстонии. И у меня много знакомых, так что я уверен, что придумаю, как заработать деньги, — отмечает он. Но сначала нужно пережить эту ночь. — Наверное, я не смогу уснуть. Мы ждем, что ночью будут бомбить".

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