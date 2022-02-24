"Мы ждали этого восемь лет": что на российском ТВ говорят о вторжении

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин в ток-шоу уверял, что Россию якобы заставили принять такое решение: "Мы с вами не можем знать той информации, которая известна президенту нашей страны и которая известна нашей разведке. И мы с вами можем даже не предполагать, какими были бы последствия для Российской Федерации, для российских городов и мирных жителей, если бы мы затянули с этим процессом".

А его соведущий Анатолий Кузичев заявил, что "Россия наконец-то явилась на войну, которую Украина вроде восемь лет с ней вела". "Но с другой стороны, были какие-то другие варианты? Конечно, не было", — сказал он.

Чуть позже ведущий ток-шоу "Время покажет" Артем Шейнин заявил, что российская операция является "принуждением украинской власти к миру и освобождением здоровой части украинского народа". По его выражению, "это очень сложное, очень тревожное для всех решение, но во многом неизбежное и — справедливости ради — сделавшееся неизбежным прежде всего и только из-за поведения руководства страны под названием Украины".

"Сегодня Россия начала специальную военную операцию с целью защиты людей, которых в протяжении последних восьми лет подвергают издевательствам и геноциду со стороны киевского режима" — с этих слов ведущей началась программа "Вести" на канале "Россия 1".

Сразу после экстренного обращения Путина и в новостных программах, и в ток-шоу зазвучали оправдания военных действий России на Украине.

В новостях также цитировалось заявление минобороны России о том, что удары наносятся по военной инфраструктуре Украины, а гражданскому населению страны ничего не угрожает. В общественно-политическом ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале", которое началось даже раньше положенного времени, происходящие события описали как "операцию принуждения к миру".

В четверг утром российские госканалы описывали вторжение на Украину как вынужденную меру, направленную исключительно против вооруженных сил этой страны. Все главные каналы полностью показали ночное обращение президента Владимира Путина и опирались на него в освещении "специальной военной операции".

В ответ на реплику одного из гостей о том, что среди зрителей "Время покажет" есть "миллионы украинцев", Кузичев сослался на Путина и сказал, что "планируется уничтожение только военной инфраструктуры, а гражданским лицам ничего не угрожает". Шейнин добавил, что "ставили цель минимизировать жертв с той и с другой стороны".





Словно в противовес этому и в новостях, и в ток-шоу говорили о якобы продолжавшихся обстрелах украинскими военными населенных пунктов на Донбассе прошлой ночью.

В новостном выпуске "Сегодня" на НТВ сообщили, что "жители 26 населенных пунктов были под снарядами": "Один человек погиб. По Донецкой народной республике ударили минометами". Кузичев уверял, что "всю эту ночь были обстрелы, очень интенсивные, в том числе запрещенным Минскими соглашениями оружием".



"Радость" в Донбассе



Параллельно с этим госканалы делали акцент на словах жителей ДНР и ЛНР, которые Путин признал независимыми своим Указом.

Корреспондент канала "Россия 24" поговорил на улицах с жителями Донецка. "Великолепно. Других слов нет", — сказал ему мужчина. "Я очень рада. Этого ждали восемь лет", — заявила женщина.

На НТВ корреспондент из Донецка рассказывал: "Люди, с которыми мы пообщались, приветствуют такое развитие событий. Это вполне объяснимо, потому что последние семь с половиной лет они живут под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Они устали от этого. Есть много погибших за эти семь лет. Много людей были ранены, и поэтому местные жители надеются, что вскоре всему этому будет положен конец".

Похожие комментарии звучали и на шоу "Время покажет". "Я, конечно, не злорадствую, я, конечно, понимаю, что это боль, испуг, это страшно когда война приходит, — говорил политолог Владимир Корнилов. — А для жителей Донецка и Луганска, от которых эта война отодвигается, и они знают, что завтра они окажутся в тылу, наконец-то смогут восстановить свой дом, наконец-то детей не надо будет прятать в подвалах, вы представьте, что чувствуют они!"

В отличие от российских госканалов, мировые СМИ назвали действия России на Украине войной. Британская Times, цитируя премьер-министра Бориса Джонсона, написала, что Путин выбрал путь кровопролития.

Другие европейские лидеры назвали происходящее на Украине варварским нападением, вопиющей агрессией, безрассудным поступком.

Президент США Джо Байден заявил, что эта война "принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания".

В Киеве считают, что обострение ситуации в Донбассе было спровоцировано Москвой, чтобы получить повод для вторжения, которое планировалось заранее. О подготовке российского вторжения западные СМИ и политики стали сообщать осенью прошлого года. Российские власти отрицали наличие агрессивных планов и обвиняли Запад в провокациях.