"Военная операция" России на Украине: что известно к этому часу

Военные действия



Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении в пятницу вечером рассказал о боях в нескольких регионах страны.

"На Донбассе наши Вооруженные силы действуют на отлично. Харьковское направление — надежно удерживают город. Самая проблемная ситуация — на юге. Наши войска ведут напряженные бои в пригороде Херсона", — сказал он.

"Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя. На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его удерживать. Надежно оборона выстроена в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", — добавил президент.

Пользователи "Телеграма" выкладывают видео с российской военной техникой, однако далеко не всегда эти видео можно верифицировать. Сообщается о взрывах в районах Одессы, Харькова, Сум и других городов. Россия наносит воздушные удары по различным объектам на всей территории страны.

Наступление российской армии началось утром. Около шести часов по Москве российские федеральные телеканалы показали выступление Владимира Путина, в котором он объявил о начале военной операции на территории Украины. Цель операции — "демилитаризация и денацификация".

"Вся ответственность за кровопролитие лежит на совести украинского режима", — заявил Путин. Он призвал украинских военных сложить оружие.

Представитель "народной милиции" ДНР Эдуард Басурин заявил, что "задача номер один" — полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую области в их административных границах и освободить тех людей, "которые находятся под гнетом украинских политиков". До начала российской операции ДНР и ЛНР контролировали примерно треть территории этих областей.

Еще до этого в разных регионах Украины местные жители и СМИ сообщали о звуках обстрелов. После обращения Путина появились сообщения и видео со взрывами в Киеве, Одессе и Харькове. Позднее выяснилось, что Россия начала проводить ракетные удары в районе украинских аэродромов.