Немецкий аналитик: пора обсуждать риски столкновения России и НАТО

- Примеров много. Я бы назвал три возможных сценария. По имеющейся информации, Россия довольно быстро добилась господства в воздухе. Это означает, что в воздушном пространстве Украины сейчас летают и активно действуют российские боевые самолеты и, вероятно, будут продолжать атаковать наземные цели. И я опасаюсь, что вот в такой фазе активных боевых действий, когда пилоты действуют в условиях сильнейшего стресса, российские самолеты могут случайно нарушить воздушное пространство стран НАТО.

Следует напомнить, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран НАТО ясно заявили, что не будут отправлять войска альянса в Украину. Украина — не член НАТО. Но были заявления западных деятелей и о том, что в случае такого нападения России в Украину будет поставляться оружие, что украинских военнослужащих начнут тренировать на территории стран НАТО, а затем отправлять в Украину. И на этом фоне я вижу в ближайшие дни, недели и месяцы вполне реальную угрозу военной эскалации в отношениях между НАТО и Россией.

Ульрих Кюн: Сейчас мы имеем дело с полномасштабной войной в Украине. Президент Путин в нарушение целого ряда законов и принципов международного права совершил нападение на Украину. Это означает, что уже в ближайшие часы или дни российские и белорусские войска окажутся у границ НАТО. То есть, у границ Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Это означает риск возникновения непреднамеренной эскалации.

DW: На фоне нападения России на Украину вы призвали начать дебаты о рисках прямого столкновения НАТО с Россией. Что вы имели в виду?

Россия продолжает вести массированное наступление на соседнюю Украину, ракетные удары наносятся в том числе и по объектам, расположенным недалеко от украинских границ с другими странами, включая государства-члены военного альянса НАТО. Война, которую российский президент Владимир Путин начал против Киева, резко повысила риски прямого столкновения войск РФ и альянса, и западному сообществу следует начать говорить о том, к чему оно готово, а к чему — нет, отметил в интервью DW Ульрих Кюн (Ulrich Kühn), эксперт по безопасности из Института по изучению мира и политики безопасности в Гамбурге (IFSH).

Такое в прошлом случалось не раз — намеренно или непреднамеренно, но не в условиях ведущейся войны. В таком случае в воздух обычно поднимаются натовские самолеты и эскортируют вторгшиеся самолеты из своего воздушного пространства. И я не уверен, что в нынешней напряженной ситуации российские пилоты отреагируют адекватно. Не исключено, что такой эскорт они примут за враждебные действия, что приведет к воздушному бою.

Еще один возможный сценарий: правительства некоторых западных стран предлагают наращивать поставки в Украину вооружений, в том числе тяжелых. Но их надо туда каким-то образом доставить. По воздуху не получится, ведь там господствует Россия. Значит, надо будет пробовать доставить вооружения в Украину по суше через границу, которую, скорее всего, уже очень скоро может контролировать Россия. Там также могут произойти столкновения, если российская сторона попытается эти поставки не допустить.

Наконец, третий сценарий — обучение украинских солдат или ополченцев в ближайшие недели, месяцы или даже годы. Их ведь тоже надо перевозить через границу. В таких случаях также могут возникнуть вооруженные столкновения между российскими и натовскими военнослужащими.

- Россия намекнула на возможность применения ядерного оружия в том случае, если кто-то вздумает оказать Украине военную помощь. Насколько реалистична такая угроза?

- Я серьезно отношусь к угрозе Владимира Путина. Мы и в прошлом слышали такие совершено неприемлемые ядерные угрозы, в частности, в связи с незаконной аннексией Крыма в 2014 году. Так что меня не удивляет, что в актуальной ситуации такая угроза звучит вновь. Это показывает, что Владимир Путин понимает, что в этой игре надо напомнить западным странам, что Россия — государство с ядерным оружием и в крайнем случае готова идти до конца.