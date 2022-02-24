Столтенберг: мы не планируем отправлять войска НАТО в Украину
"У НАТО нет войск в Украине, и мы не планируем отправлять войска НАТО в Украину", — подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе. Он добавил, что альянс ценит Украину как партнера и оказывает ей поддержку на протяжении многих лет, пишет DW.
В то же время Столтенберг дал ясно понять, что обязательства по коллективной обороне распространяются только на членов НАТО. О военной поддержке Украины не может быть и речи, так как это может спровоцировать еще большую войну.
Поскольку Украина не является членом Североатлантического альянса, она не может обратиться за помощью в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, согласно которой нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс, указал Столтенберг.