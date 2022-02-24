"Это не наша война!": что говорят белорусы о вторжении России в Украину

"Мы рассматриваем это как акт агрессии, как прямое нарушение норм международного права со стороны РФ, которой оказывает содействие нелегитимный режим в Беларуси во главе с диктатором Александром Лукашенко. Диктатор Лукашенко предоставил территорию Беларуси для концентрации вооруженных сил России и создания угрозы и реальных действий с белорусской территории в отношении независимого государства Украина и ее территориальной целостности.

Родные белорусы, я хотела бы иметь возможность посмотреть в глаза каждому из вас и сказать, что мы вместе и что мы будем делиться с вами всеми новостями и держать в курсе событий. Дорогие украинцы, от имени нашей страны выражаю солидарность и поддержку, а от имени белорусов хочу сказать: нам стыдно за то, какую роль территория нашей страны играет в этой войне. И мы готовы сделать все возможное, чтобы остановить агрессоров и эту катастрофу. Жыве Беларусь. И Слава Украине!".

"Это больше не внутриполитический кризис. Это война, в которой Беларусь стала участницей, хотя мы все были против. Теперь нужно защищать не только политзаключенных или новые выборы. Нужно защищать само существование нашей страны, ее независимость и суверенитет. Свобода и ответственность всегда идут рука об руку. И пора каждому взять на себя ответственность за свою страну. Создайте национальное антивоенное движение и приготовьтесь отстаивать свой суверенитет.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины , назвав ее "специальной военной операцией". Непризнанный белорусский лидер Александр Лукашенко отрицает участие военных из Беларуси в нападении на Украину. Однако на белорусской территории по-прежнему дислоцированы десятки тысяч российских военнослужащих, а пограничная служба Украины утверждает, что Россия атакует пять областей страны при поддержке Беларуси.

"Мне, белоруске, очень больно оттого, что в этом и наша вина. Вина белорусов, которые молчали 27 лет. Вина в том, что не "дожали", не задавили диктатуру, что не поняли, к чему это может привести. Мы ведь фактически расчистили путь агрессору. Это наш позор. Я хочу сказать тем своим соотечественникам, кто пытается убедить самих себя, что они не виноваты. С этого все начинается. С неумения и нежелания признать свою вину. А сейчас мы смотрим друг на друга и понимаем, что уже поздно. Наша страна в плену. В Украину направились белорусские войска. Молодых мальчиков-срочников готовят к переброске на границу. Уже отвозят туда. Мы раздавлены.

Также мы призываем всех военнослужащих РБ не исполнять приказы нелегитимного руководителя в Беларуси! С точки зрения белорусского законодательства и международного права, он не является главнокомандующим и президентом Беларуси. Во-вторых, все приказы связанные с поддержкой агрессии РФ в отношении Украины являются преступными приказами. На этих основаниях белорусские военнослужащие имеют полное право не исполнять данные приказы и имеют право не участвовать в агрессии в отношении Украины и украинского народа".

Мы считаем, что подобные действия, нарушающие международное право, должны повлечь соответствующие последствия в виде серьезных санкций в отношении режима Лукашенко. У меня утром уже состоялись консультации с представителем государственного департамента США, послом Джулией Фишер. Я надеюсь в ближайшее время встретиться с руководством МИД Польши и представителями Европейского Союза. Аналогичные действия будет осуществлять и штаб Светланы Тихоновской.

Что мы можем сделать сейчас? Прежде всего, остаться людьми. Показать всему миру и прежде всего украинцам свою солидарность и поддержку. Открыто выразить протест агрессорам. Как? Минимум, что можно сделать, — остановить страну. Остановить работу. Везде. Все государственное должно замереть — все предприятия и учреждения. Магазины. Все общественные заведения. Абсолютно все. Нужно обратиться ко всем силовым структурам и призвать их опомниться: ведь они выполняют приказы сумасшедших преступников, которые сталкивают в бездну всех нас. Ради солидарности с Украиной. Ради нас и наших детей. Ради мира на нашей земле. Ради того, чтобы остаться людьми".

Андрей Жвалевский, писатель:

"Мы все тут, в Беларуси, до последнего надеялись, что пронесет. Побряцает Путин оружием, попугает — тем дело и закончится. Вчера вечером стало понятно: не пронесет. И сегодня читать френдленту страшно. Основная реакция - шок. Постепенно ее сменяет возмущение. Что важно (сужу по своим друзьям и подписчикам) — почти никто не возмущается Россией или россиянами. Последние два года научили беларусов четко разделять власть и народ.

Очень много приличных людей ругается в соцсетях матом. Их никто не одергивает, потому что цензурной лексикой наши чувства не опишешь. [… ] Но за пределами соцсетей ничего вроде бы не изменилось. Сейчас выехал в город, смотрел на людей в метро, на улицах. Обычные сумрачные беларусы. Угрюмо молчат. Удалось подслушать всего один разговор на тему войны в Украине. Две тетки в полный голос ругали Украину и ее "заокеанских хозяев". По лексике было понятно, что они пересказывают друг другу белорусское телевидение.

Думаю, принципиальный перелом случится, когда из Украины в Беларусь пойдут первые гробы. Потому что украинцы настроены сражаться изо всех сил. И если Путин все-таки продавит Лукашенко, если наших ребят отправят умирать за имперские амбиции Путина… Впрочем, не хочу накаркать. А вообще ощущение, что огромный фурункул прорвался, и гной потек прямо через нас…"

Саша Филипенко, писатель: