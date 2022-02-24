Новости России
24.02.2022, 15:02

МИД Эстонии вызвал посла России

 
Aleksei Navalnõi toetusmeeleavaldus Vene saatkonna juures
Aleksei Navalnõi toetusmeeleavaldus Vene saatkonna juures
Foto: Tiit Blaat

В связи с военным нападением России на Украину сегодня, 24 февраля, МИД вызвал посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы выразить протест и решительно осудить нападение России на Украину.

Вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер, встретившийся с послом России, заявил, что нападение России было полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности. ”Эстония призывает Россию уважать международное право и быстро прекратить войну, которая приведет только к смерти и страданиям. Война не может быть решением какой-либо проблемы и уж точно не решит воображаемых проблем”, — сказал Вольмер.

RusDelfi
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