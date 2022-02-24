ФОТО | Генштаб Вооруженных сил Украины показал плененных военных с нашивками ВС РФ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о пленении военных из числа ”оккупантов”. На опубликованных снимках двое молодых людей, у одного нашивки ВС РФ. Сообщается, что это солдаты 93-й отдельной механизированной бригады ”Холодный Яр” из воинской части № 91701. При них было огнестрельное о холодное оружие. Минобороны РФ никак не прокомментировало эти сведения, пишет Znak.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, защита людей на Донбассе, которые подвергаются геноциду. Верховная Рада Украины одобрила ввод в стране военного положения.
Ранним утром в четверг в Киеве, Харькове, Днепре и других городах были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры. По данным украинских СМИ, российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова, с белорусской границы и Крыма. Также сообщается о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе. Генштаб ВС Украины заявил об уничтожении ”50 оккупантов”, нескольких самолетов и танков. Идут затяжные бои. С начала вторжения России на юго-востоке Украины погибли более 40 украинских военных, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Российский фондовый рынок сегодня показывает рекордный обвал, его просадка уже превысила падения, вызванные началом пандемии коронавируса в 2020 году и аннексией Крыма в 2014 году. Сильнее по рынку ударил только финансовый кризис 2008 года.