ФОТО | Генштаб Вооруженных сил Украины показал плененных военных с нашивками ВС РФ

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине . Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, защита людей на Донбассе , которые подвергаются геноциду. Верховная Рада Украины одобрила ввод в стране военного положения.

Ранним утром в четверг в Киеве, Харькове, Днепре и других городах были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры. По данным украинских СМИ, российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова, с белорусской границы и Крыма. Также сообщается о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе. Генштаб ВС Украины заявил об уничтожении ”50 оккупантов”, нескольких самолетов и танков. Идут затяжные бои. С начала вторжения России на юго-востоке Украины погибли более 40 украинских военных, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.