Депутат Госдумы РФ не сможет ездить в свою квартиру в Швейцарию: я всегда был против войны

”Но у нас есть партийная дисциплина. Фракция решила поддержать обращение КПРФ”, — коротко прокомментировал Валерий Гартунг.

Отметим, что у супруги Валерия Гартунга есть квартиры в Швейцарии и на Кипре. По словам депутата, ездили они туда нечасто — в основном с внуками, когда у них были каникулы.

”Теперь не смогу ездить. Но это все не так важно, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Я всегда был против войны в любых ее проявлениях”, — говорит Валерий Гартунг. Более подробно излагать свою позицию депутат не стал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Президент заявил, что ее цель — ”защита жителей Донбасса”, которые ”на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима”. По утверждению Путина, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Он назвал операцию ”самозащитой от создаваемых угроз”.

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