24.02.2022, 13:28
В Латвии запретили ретрансляцию каналов "Россия" и "Россия 24"
Ретрансляция канала "Россия" запрещена на пять лет, а канал "Россия 24" не будет транслироваться в течение четырех лет. В свою очередь, ретрансляция TV Centr International запрещена на три года, передает Delfi.lv.
По словам Аболиньша, решения приняты в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.
Ранее сообщалось, что президент Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию в Латвии российских федеральных пропагандистских каналов.
"В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация", — написал Левитс на своей странице в Twitter.
Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, призвав прекратить ретрансляцию этих телеканалов.